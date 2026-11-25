La conferenza COP31 ad Antalya si chiude senza dichiarazione finale. UE e paesi africani su posizioni opposte. Critico il mancato passo avanti su finanziamenti e transizione energetica.

La conferenza sul clima COP31, svoltasi ad Antalya in Turchia, si è conclusa senza alcun accordo internazionale. I negoziatori non sono riusciti a produrre una dichiarazione finale comune prima della scadenza del 22 novembre. Questo risultato rappresenta un fallimento strutturale per il processo multilaterale, rompendo con la prassi precedente di raggiungere compromessi last-minute.

Crollo delle trattative e posizione UE

L'Unione Europea ha bocciato il documento conclusivo pochi minuti prima dell'approvazione plenaria. Questa decisione ha innescato una reazione a catena, spingendo decine di altri paesi a ritirare il sostegno. Il ministro dell'ambiente turco Murat Kurum ha annunciato che non ci sarebbero stati ulteriori tentativi di redigere un nuovo testo. La segretaria esecutiva Unfccc Simon Stiell ha riconosciuto che il sistema attuale non funziona più come un tempo.

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Richiesta fondi per l'Africa e disaccordi

I delegati africani miravano a superare i 40 miliardi di dollari annui per l'adattamento climatico. La Cop30 in Brasile aveva promesso di triplicare i fondi entro il 2035. La ministra ghanese Zanetor Agyeman-Rawlings ha accusato i paesi ricchi di non rispettare gli impegni presi a Belém nel 2025. L'UE si è opposta a nuovi obiettivi prioritari, citando gli obblighi esistenti.

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Divario tra bisogno e finanziamento reale

L'Africa produce solo il 4 per cento delle emissioni globali, ma ospita nove dei dieci paesi più vulnerabili. L'Unep stima un fabbisogno di 305 miliardi di dollari annui per i paesi meno industrializzati entro il 2035. Nel 2024 questi paesi hanno ricevuto solo il 10 per cento delle risorse necessarie. Green Climate Fund segnala difficoltà nel attrarre investitori privati per progetti di adattamento.

Impatto su transizione energetica e futuro

Il riferimento alla transizione dai combustibili fossili, presente alla Cop28, è stato completamente assente. L'India ha guidato le forze della reazione fossile verso una censura di qualsiasi affermazione esplicita. Questo retrocesso segna un punto di non ritorno nella diplomazia climatica globale. Il vuoto lasciato ad Antalya pone nuove interrogative sulla viabilità dei prossimi vertici.