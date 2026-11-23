La Conferenza ONU sul clima COP31 ad Antalya non raggiunge un accordo finale. Blocchi di Arabia Saudita, Australia e UE lasciano i piccoli stati insulari in profonda delusione.

La ventesima conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, identificata come COP31, si è conclusa ad Antalya, in Turchia, il 23 novembre 2026, senza il raggiungimento di un accordo finale. Questo risultato storico di stallo rappresenta la prima volta dal vertice di Copenaghen del 2009 in cui i negoziati non hanno prodotto un testo concordato, segnando una profonda crisi nel processo multilaterale globale. La mancata adesione a un patto che escludesse i combustibili fossili ha scatenato polemiche immediate tra le delegazioni nazionali, con accuse reciproche di incapacità politica e priorità nazionali contrapposte che hanno prevalso sulla necessità climatica urgente.

Analisi delle cause del crollo negoziale

Le responsabilità per il fallimento dei colloqui sono state attribuite in modo diverso dalle varie fazioni coinvolte nelle trattative. La delegazione dell'Unione Europea e altri attori chiave hanno respinto la bozza finale del testo decisionale proprio perché questo non menzionava affatto il ruolo dei combustibili fossili nel riscaldamento globale. Tale esclusione è stata ottenuta grazie alla forte pressione esercitata da Arabia Saudita e da altre nazioni produttrici di petrolio, che hanno fatto leva sulle loro risorse energetiche per impedire qualsiasi riferimento restrittivo alle fonti inquinanti.

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Questo evento si è svolto in un contesto scientificamente allarmante, essendo il primo vertice di questo tipo tenutosi dopo che l'organismo ambientale delle Nazioni Unite ha confermato che le temperature globali sono destinate a superare il livello critico di 1,5 gradi Celsius. Tale soglia, indicata dagli scienziati come il punto di non ritorno per l'intensificazione degli eventi meteorologici estremi, rende ancor più drammatica l'incapacità della comunità internazionale di adottare misure collettive concrete. La mancanza di azione ha aumentato un diffuso senso di impotenza attorno al processo della COP, lasciando molti osservatori preoccupati per le conseguenze a lungo termine.

Reazioni politiche in Turchia e Australia

Il vertice, ospitato dalla Turchia ma condiviso nella leadership con l'Australia, è stato presieduto dal Ministro dell'Ambiente turco Murat Kurum e dal Ministro dell'Energia australiano Chris Bowen, che ricopriva anche il ruolo di Presidente dei negoziati della COP31. Sin da lunedì, le polemiche hanno travolto il governo australiano, con le opposizioni domestiche che hanno richiesto le dimissioni di Chris Bowen per la gestione delle trattative. Angus Taylor, capo dell'opposizione parlamentare australiana, ha dichiarato ai giornalisti che il ministro dell'energia deve andare via, definendolo un fallimento completo e assoluto nella direzione delle negoziazioni internazionali.

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All'interno del Parlamento australiano, altre figure dell'opposizione hanno chiesto al Primo Ministro Anthony Albanese di spiegare perché non abbia licenziato Bowen dopo che il Paese ha speso 150 milioni di dollari australiani, equivalenti a 99,23 milioni di dollari statunitensi, per la partecipazione alla COP31. Il Primo Ministro Anthony Albanese non ha commentato direttamente se avrebbe chiesto al suo ministro di lasciare l'incarico, ma ha ribadito che il governo crede nel cambiamento climatico e nella scienza. Ha aggiunto che, sia per la sicurezza ambientale che per quella nazionale, l'Australia agisce sempre nel suo interesse nazionale, mantenendo una posizione cauta ma ferma sulla realtà scientifica del fenomeno.

Posizioni globali e delusione dei piccoli stati

La conferenza, iniziata il 9 novembre, ha esteso i lavori fino a domenica in un periodo di tempo record senza accordo, coinvolgendo oltre 190 paesi e più di 92.000 partecipanti registrati, rendendola provvisimamente la più grande conferenza climatica delle Nazioni Unite nella storia. Gli Stati Uniti non hanno inviato una delegazione ufficiale, un assenza che ha ulteriormente indebolito il quadro negoziale. Li Gao, vice ministro del Ministero della Ecologia e dell'Ambiente della Cina e capo della delegazione cinese alla COP31, ha espresso profonda delusione per l'incapacità di raggiungere un consenso sulla dichiarazione finale. Li Gao ha sottolineato che la disputa tra Australia e Turchia sugli obblighi di hosting ha fatto perdere molte occasioni richieste dai paesi in via di sviluppo, definendo la situazione un promemoria della necessità di rafforzare il processo multilaterale per ottenere il consenso.

Anche l'India ha partecipato in modo costruttivo, come dichiarato da Bhupender Yadav, che ha guidato la delegazione indiana alla COP31. Yadav ha affermato che l'India si è impegnata senza stancarsi con le presidenze e le altre parti per costruire un consenso, pur esprimendo preoccupazioni per alcuni elementi della decisione finale. La delusione più intensa è stata espressa dalle nazioni insulari del Pacifico, che affrontano minacce esistenziali dirette dall'innalzamento del livello del mare. La delegazione delle Isole Marshall ha rilasciato una dichiarazione di profonda disperazione, affermando di essere stata tradita da tutte le parti coinvolte, evidenziando il divario sempre più ampio tra le ambizioni globali e la realtà vissuta dalle nazioni più vulnerabili al riscaldamento globale.