La COP31 in Turchia si conclude senza accordo. UE e paesi in via di sviluppo respingono il patto per l'assenza di riferimenti all'abbandono dei fossili.

Il vertice mondiale sul clima COP31, ospitato in Turchia, ha raggiunto una conclusione formale senza l'adozione di un accordo vincolante. I delegati presenti non sono riusciti a superare le profonde divergenze che hanno caratterizzato i negoziati, lasciando la conferenza senza un documento finale condiviso. Questo esito segnala una profonda frattura tra le diverse aree geopolitiche sulla gestione della crisi ambientale globale.

Respingimento bozza e posizioni dell'Unione Europea

Alcune nazioni, guidate dall'Unione Europea, hanno esplicitamente respinto la bozza finale di accordo. La ragione principale del rifiuto risiede nell'omissione del testo sulla necessità di eliminare gradualmente i combustibili fossili. Questa fonte energetica è identificata come il principale responsabile del cambiamento climatico globale, un elemento centrale che i delegati europeisti ritenevano indispensabile includere.

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Il contesto del vertice si è svolto in un clima geopolitico definito come il più complicato di sempre. Le forti tensioni internazionali hanno reso impossibile raggiungere il consenso ampio necessario per una gestione oculata dei negoziati. Sarebbe stato fondamentale un approccio diverso per superare le opposizioni, ma le divisioni sono rimaste irrisolte fino alla chiusura.

Dichiarazioni Etiopia e transizione verso COP32

Nel mezzo di questa stagnazione negoziale, il delegato dell'Etiopia, Gedion Timothewos, ha intervenuto nella sessione plenaria di chiusura. Il rappresentante africano ha accolto con favore i progressi compiuti durante l'anno, nonostante il mancato successo sul testo finale. L'Etiopia assumerà la presidenza della COP32, confermando la continuità dell'impegno multilaterale.

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La prossima conferenza, la COP32, si terrà a novembre 2027 ad Addis Abeba. Questa città funge da capitale dell'Etiopia e sarà il luogo dove si tenterà di colmare le lacune lasciate dall'edizione turca. La scelta di questa location sottolinea l'importanza del ruolo africano nelle prossime fasi della diplomazia climatica internazionale.

Impatto debito e fallimento accordi finanziari

Oltre alla questione energetica, Antalya si chiude con un altro tema cruciale non risolto: la crisi finanziaria per i paesi poveri. Molti stati membri affrontano una grave crisi del debito, causata dalla pandemia di Covid, dall'inflazione e dai tassi di interesse cresciuti. La mancata ammissione del problema da parte dei paesi ricchi ha aggravato la situazione, creando ostilità nei negoziati.

I paesi ricchi avevano promesso fondi per aiutare gli stati più vulnerabili ad adattarsi agli impatti del riscaldamento globale. Alla COP29 di Baku nel 2024, si era impegnato a stanziare 300 miliardi di dollari all'anno per i paesi poveri entro il 2035. Questa cifra, pari a 229 miliardi di sterline, doveva provenire da fondi pubblici, facilitando ulteriori investimenti privati.

Tuttavia, questi fondi tardano ad arrivare nei paesi che ne hanno più bisogno. Ministri africani presenti ad Antalya hanno dichiarato esplicitamente di non voler mendicare. La spesa per far fronte agli impatti sui raccolti e sulle infrastrutture supera ora quella per settori essenziali come sanità e istruzione, evidenziando l'urgenza di soluzioni concrete.

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Elettrificazione e futuro energetico dopo il crollo COP31

La produzione di energia elettrica rappresenta solo una minoranza del consumo totale di combustibili fossili. Il resto è costituito da trasporti, riscaldamento e usi industriali. A meno che anche questi settori non vengano decarbonizzati, il mondo non riuscirà a raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nette di gas serra. L'elettrificazione emerge quindi come strategia prioritaria.

I veicoli elettrici sono ormai quasi economici quanto le auto con motore a combustione interna. Le pompe di calore sono state ampiamente adottate in alcuni paesi, mentre i processi industriali elettrificati stanno entrando in funzione. L'elettrificazione è molto più efficiente dei combustibili fossili, permettendo di dimezzare il fabbisogno energetico totale passando all'energia pulita.

La COP31 non è riuscita a raggiungere l'obiettivo auspicato dalle presidenze turca e australiana di ricavare il 35% dell'energia dall'elettricità entro il 2035. Tuttavia, è riuscita a porre l'elettrificazione saldamente all'ordine del giorno. Le Nazioni Unite stanno cercando di porre rimedio alle divisioni sempre più incolmabili che permangono su questi punti chiave dei negoziati globali.