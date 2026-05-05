Fallimento imprenditoriale per Pippa Middleton: ceduta Bucklebury Farm

Pippa Middleton e il marito James Matthews cedono la tenuta Bucklebury Farm a causa di debiti superiori alle 800.000 sterline. Il progetto di turismo rurale non è riuscito a decollare, nonostante i tentativi di diversificazione.

L'avventura imprenditoriale di Pippa Middleton e James Matthews nel settore del turismo rurale si è conclusa con una vendita forzata e un bilancio pesantemente in rosso.

La coppia ha ufficialmente ceduto Bucklebury Farm, la tenuta di 72 acri situata nel Berkshire, che avevano acquistato nel 2021 per circa 1,3 milioni di sterline. Questa decisione è stata presa a seguito dell'accumulo di debiti che, secondo i dati finanziari relativi al 2025, hanno superato le 800.000 sterline, equivalenti a quasi un milione di euro.

L'iniziativa, che mirava a trasformare la fattoria in un centro ricettivo e didattico di alto livello, non è riuscita a raggiungere la redditività sperata, portando a perdite costanti fin dall'acquisizione. Il progetto iniziale prevedeva la creazione di un parco safari per cervi, aree glamping di lusso, caffetterie accoglienti e attività stagionali innovative, come la celebre “discoteca dei coniglietti” organizzata durante le festività pasquali.

Tuttavia, la realizzazione di questa visione si è rivelata più complessa e costosa del previsto, e la gestione della fattoria non è stata in grado di generare i profitti necessari per coprire le spese e ripagare i debiti accumulati. La situazione finanziaria precaria ha costretto la coppia a prendere la difficile decisione di cedere la proprietà, ponendo fine al loro sogno di creare un'attrazione turistica di successo nel cuore della campagna inglese.

La vendita forzata di Bucklebury Farm rappresenta un duro colpo per Pippa Middleton e James Matthews, che avevano investito tempo, denaro ed energie nel progetto, sperando di trasformare la fattoria in un'attività redditizia e sostenibile. L'ultimo tentativo di salvare Bucklebury Farm era legato a un progetto di diversificazione dei servizi offerti.

I coniugi Matthews avevano presentato una proposta per la creazione di un asilo nido rurale, destinato a bambini dai nove mesi ai cinque anni, con l'obiettivo di rispondere alla crescente domanda di strutture educative nella zona del West Berkshire. L'idea era quella di offrire un ambiente stimolante e sicuro, immerso nella natura, dove i bambini potessero crescere e imparare a contatto con gli animali e l'ambiente rurale.

Il progetto aveva ricevuto l'approvazione iniziale da parte delle autorità locali, ma è stato successivamente bloccato a causa di problemi legati alla viabilità. Le autorità hanno espresso preoccupazioni per il previsto aumento del traffico automobilistico nella zona, temendo che la presenza dell'asilo nido potesse causare congestioni e disagi per i residenti. Oltre agli ostacoli burocratici, la coppia ha dovuto affrontare un clima di crescente ostilità da parte della comunità locale.

Molti residenti, intervistati dal Daily Mail, hanno criticato aspramente l'aumento dei prezzi dei biglietti per l'accesso alla fattoria, accusando i Matthews di voler trasformare una risorsa del territorio in un'attrazione esclusiva per i più ricchi. Alcuni hanno definito l'operazione come un «tentativo snob» di monetizzare la fattoria, rendendola di fatto meno accessibile alle famiglie del posto. Queste critiche hanno contribuito a creare un'atmosfera negativa intorno al progetto, rendendo ancora più difficile la sua realizzazione.

Nonostante la cessione di Bucklebury Farm, il legame della famiglia Middleton con il Berkshire rimane forte e radicato. Pippa e James Matthews mantengono la proprietà della loro residenza principale, una lussuosa dimora valutata 15 milioni di sterline, situata a breve distanza dalla storica tenuta dei genitori, Carole e Michael Middleton. Bucklebury Manor, la tenuta di famiglia, continua a rappresentare il cuore del 'quartier generale' dei Middleton, dove risiede anche il fratello James con la sua famiglia.

La famiglia Middleton ha sempre avuto un forte legame con la campagna inglese e con la vita rurale, e la loro presenza nel Berkshire è un elemento importante della loro identità. La cessione di Bucklebury Farm non cambia questo legame, e la famiglia continuerà a vivere e a investire nella zona.

La vicenda di Bucklebury Farm rappresenta un esempio di come anche i progetti imprenditoriali più ambiziosi possano fallire a causa di una combinazione di fattori, tra cui problemi finanziari, ostacoli burocratici e opposizione da parte della comunità locale. La storia di Pippa Middleton e James Matthews nel settore del turismo rurale si conclude quindi con una lezione importante: la gestione di un'attività imprenditoriale richiede non solo una buona idea, ma anche una solida pianificazione finanziaria, una conoscenza approfondita del territorio e la capacità di costruire relazioni positive con la comunità locale





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