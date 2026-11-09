Fallimento Le Vieux Chalet e arresto di Jacques Moretti

Il Tribunale di Sierre dichiara fallito Le Vieux Chalet dopo la strage di Capodanno. Jacques Moretti resta in carcere. Nuovi interrogativi il 2 dicembre per la coppia.

Il Tribunale distrettuale di Sierre nel Canton Vallese ha ufficialmente dichiarato il fallimento della società gestrice di Le Vieux Chalet. La decisione, risale a martedì 3 novembre, è stata resa nota attraverso il bollettino di informazioni legali del Vallese. Tale provvedimento segnla la chiusura definitiva della attività imprenditoriale legata al locale storico della località alpina svizzera.

Procedura legale e liquidazione societaria

La pubblicazione nel bollettino giuridico conferma la trasformazione della denominazione della società, che è ora entrata nella fase di liquidazione. Il Tribunale di Sierre, con sede nel Canton Vallese, ha emanato questa decisione con riferimento alla data del 3 novembre. Questo passaggio burocratico rappresenta la conclusione formale della capacità operativa della gestione precedente il disastro.

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Indagine sulla strage del 1 gennaio

La strage del Capodanno ha causato la morte di 41 persone e ha lasciato 115 feriti. L'inchiesta è condotta dalle autorità svizzere nella località di Crans-Montana. Sono complessivamente 17 le persone indagate, tra cui funzionari locali e politici della zona delle Alpi. Il caso rimane al centro dell'attenzione mediatica e giudiziaria internazionale.

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Situazione carceraria dei Moretti

Jacques Moretti si trova in carcere da metà agosto. L'accusa principale che grava su di lui è quella di violenza domestica nei confronti della moglie, Jessica Moretti. La coppia di imprenditori francesi era stata al centro delle indagini per il possibile legame con le dinamiche pre-incendio.

Interrogatorio del prossimo 2 dicembre

Jacques e Jessica Moretti dovranno nuovamente comparire davanti alle autorità per un interrogatorio. La data fissata per questa audizione è il prossimo 2 dicembre. Questa comparenza è un passaggio cruciale per chiarire ulteriori dettagli legati alla gestione del ristorante e alle responsabilità individuali nel contesto dell'indagine più ampia.