Analisi critica dello sciopero generale del 20 novembre. Perché la destra definisce il flop un successo? Esame della nuova piazza molecolare e del ruolo di Cgil e Pd.

Nei giorni immediatamente successivi alla data dello sciopero generale del 20 novembre, le principali testate giornalistiche di area conservatrice hanno annunciato il presunto successo politico dei propri partiti, definendo il manifestamento un fallimento netto per la sinistra. Giornali come Il Foglio e Il Riformista, oltre a quelli legati ad Antonio Angelucci, hanno decretato il "flop" di Maurizio Landini e la mancanza di partecipazione nelle piazze guidate da Elly Schlein. Questa narrazione non ha tuttavia preso in considerazione la capacità delle forze di destra di mobilitare anche solo una frazione delle persone che sono effettivamente scese in strada in quel venerdì.

Il falso fallimento della destra

La retorica dominante nei media di riferimento ha ignorato volutamente il dato oggettivo della partecipazione, concentrandosi invece sulla presunta assenza di massa che avrebbe dimostrato l'inefficacia delle organizzazioni sindacali e politiche di sinistra. Una capacità di mobilitazione che, durante l'era di Silvio Berlusconi, la destra italiana possedeva ancora ampiamente, come testimoniato dalle grandi manifestazioni organizzate dal Cavaliere in epoche precedenti. La critica odierna evidenzia come la stessa destra non sarebbe oggi in grado di richiamare nemmeno un decimo degli italiani che hanno scelto di fermare il lavoro e di occupare gli spazi pubblici.

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La scomparsa delle violenze come prova

Un elemento che ha deluso molti osservatori delle aree più conservatrici è stata l'assenza di scontri violenti durante le giornate di protesta. Quando le manifestazioni si svolgono in modo pacifico, per alcune frange mediatiche esse vengono automaticamente classificate come un fallimento politico. Al contrario, se dovessero esplodere scontri fisici, verrebbero immediatamente etichettate come atti di terrorismo di matrice "islamo-comunista". Questa doppia standardizzazione dimostra come la valutazione del successo o del fallimento di uno sciopero non dipenda dalla forza del messaggio, ma dalla conformità alle aspettative di disturbo dell'ordine pubblico da parte di certi settori dell'opinione pubblica.

La natura molecolare della piazza moderna

La struttura della mobilitazione non ha visto la Cgil o il Partito Democratico in posizioni egemoniche, ma piuttosto come parti di un mosaico complesso. Gli studenti, attraverso le loro diverse sigle di rappresentanza, hanno preso strade autonome e talvolta divergenti rispetto a quelle indicate dalla Cgil, dal Pd e persino da Avs, arrivando in alcuni casi a sfiorare conflitti interni. Questo scenario riflette una società tardo-postmoderna in cui il mondo del lavoro è frammentato e parcellizzato, rendendo obsoleto il modello fordista che ha caratterizzato il Novecento. L'epoca in cui uno sciopero generale poteva paralizzare l'intero Paese o evocare un preludio all'insurrezione, come avveniva negli anni Settanta o dal primo sciopero del 1904, è definitivamente conclusa.

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La crisi dei sindacati e la nuova conflittualità

Un sindacato moderno non può più aspirare a rappresentare una "classe generale" nel senso in cui lo facevano Luciano Lama o Bruno Trentin, poiché deve necessariamente rappresentare primariamente i propri iscritti. Tuttavia, questo non significa che debba trasformarsi in un sindacato corporativo, come sembra orientarsi la Uil e soprattutto la Cisl, la cui segretaria ha espresso opposizione agli "scioperi ideologici", una definizione il cui vero significato politico rimane oscuro. Proprio perché il lavoro è diventato un orizzonte di flussi difficili da governare, riuscire a mobilitare un numero così consistente di lavoratori, rinunciando a una giornata di stipendio in un contesto di redditi sotto pressione, rappresenta un'impresa complessa e tutt'altro che scontata.

Il futuro della sinistra e le reti reticolari

Perdere tempo nella guerra delle cifre è un'operazione meschina e politicamente miope, poiché senza la Cgil difficilmente il Pd sarebbe in grado di portare in strada tutte quelle donne e quegli uomini. La piazza odierna è molecolare e reticolare: non esistono più i grandi soggetti collettivi capaci di parlare a nome di un'intera categoria, ma individui uniti da legami elastici e provvisori. Non c'è un centro che impartisce ordini né un'organizzazione che detiene il monopolio della rappresentanza. Recuperare la natura conflittuale del sindacato è quindi essenziale, poiché questa nuova forma di protesta, sebbene più rischiosa nell'autocontrollo, è indispensabile per la sinistra in un'era in cui le piazze piene non garantiscono più automaticamente urne piene.