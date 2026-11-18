L'uomo di Phoenix, Phoenix, usa lo pseudonimo Andropov dal 1980. FBI e Polizia Postale escludono il suo coinvolgimento nelle minacce alle scuole italiane.

Un cittadino statunitense residente a Phoenix, in Arizona, è diventato il centro di un'inchiesta internazionale dopo che le autorità hanno escluso qualsiasi suo coinvolgimento nelle minacce con ordigni esplosivi rivolte a istituti scolastici in Italia. L'uomo, identificato dalle autorità con le iniziali G.B., ha confermato di essere stato vittima di un grave errore di identificazione digitale, collegato esclusivamente all'uso di uno pseudonimo simile a quello utilizzato dai veri responsabili delle intimidazioni.

Il ruolo dell'FBI nella risoluzione dell'equazione

L'Federal Bureau of Investigation, comunemente nota come Fbi, ha condotto un'analisi approfondita dei dati disponibili, giungendo alla conclusione definitiva che l'individuo di Phoenix non ha alcun legame operativo o personale con la rete di persone responsabili della spedizione dei messaggi minatori. Le indagini congiunte hanno permesso di separare nettamente l'identità legale del cittadino americano dalle attività illegali compiute online, chiarendo definitivamente la situazione per le forze dell'ordine europee e americane.

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Policia Postale e cooperazione internazionale Scip

La Polizia postale italiana, operando in stretta sinergia con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, denominato Scip, ha coordinato le verifiche necessarie per smontare la teoria del collegamento diretto. Grazie al dialogo diretto con le controparti statunitensi, è emerso che la somiglianza fonetica e tipografica del nickname ha creato un falso positivo iniziale, alimentando un allarme diffuso che ha visto migliaia di genitori e dirigenti scolastici in stato di allerta.

Origini dello pseudonimo Andropov dalla adolescenza

G.B. ha rivelato di utilizzare lo pseudonimo Andropov fin dall'adolescenza, specificando che la scelta è dettata esclusivamente da necessità di protezione della propria identità digitale e dalla salvaguardia della privacy online. Questo nome d'arte, scritto in modo leggermente diverso da quello apparso nelle intercettazioni o nelle confessioni dei veri mandanti, è apparso nei primi risultati di ricerca su Instagram quando gli utenti hanno tentato di localizzare il presunto autore delle minacce.

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Il contatto con le ambasciate di Roma e Napoli

La situazione è degenerata quando diversi utenti italiani, confusi dal nome, hanno contattato direttamente il profilo Instagram dell'uomo di Phoenix, chiedendogli conto delle presunte azioni criminali. Preoccupato per la possibile ripercussione sui suoi futuri viaggi in Europa e temendo di diventare un problema legale o sociale, G.B. ha contattato proattivamente l'ambasciata e il consolato italiani, oltre alle forze di polizia delle città di Roma e Napoli, da cui proveniva la maggior parte dei messaggi ricevuti dagli studenti.

Riconciliazione personale e posizione cristiana ortodossa

In un'intervista rilasciata a Tg1, l'uomo ha ribadito con fermezza la sua estraneità ai fatti, definendosi un cristiano ortodosso che nutre grande affetto per l'Italia e provando profondo rammarico per il disagio creato dalla faccenda. Ha ipotizzato che dietro le minacce possa esserci un'organizzazione specifica, pur ammetendo di non avere certezze assolute sulle identità dei veri responsabili, sottolineando ancora una volta la completa estraneità sua e della sua famiglia a qualsiasi attività criminale o sovversiva.