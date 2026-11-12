False minacce bomba e-mail scuole Italia 12 novembre

Una nuova onda di e-mail con minacce bomba colpisce scuole italiane il 12 novembre. Evacuazioni in diverse regioni per fake news firmate da un finto Mikhail Andropov.

Una nuova ondata di messaggi di posta elettronica contenenti presunti allarmi bomba ha interessato la mattina del giovedì 12 novembre numerose scuole in Italia, provocando immediatamente misure di emergenza e evacuazioni. Le segnalazioni provenivano da diverse regioni del Paese, tra cui Liguria, Veneto, Umbria, Molise, Sicilia e Lazio, creando un clima di tensione generalizzato tra il personale docente e gli studenti. L'evento rappresenta la reiterazione di una campagna di minacce coordinate che ha già colpito gli istituti di istruzione in precedenti occasioni, costringendo le autorità a intervenire con rapidità per garantire la sicurezza pubblica.

Dettagli Tecnici Minaccia E-Mail

Il messaggio di posta elettronica è giunto specificamente alle 9:39 del mattino e presentava come oggetto la frase "Messaggio dall'Italia. Siete in pericolo", una scelta lessicale progettata per suscitare immediata ansia nei destinatari. La firma del mittente era identificata come "con disprezzo" firmata da Mikhail Andropov, uno stesso pseudonimo utilizzato nei messaggi diffusi il giorno precedente. Questo dettaglio collegato alle precedenti notifiche ha permesso alle forze dell'ordine di identificare il pattern comportamentale dell'autore delle minacce sin dalle prime fasi dell'analisi del digital forensics.

Also read Ministro dell'Istruzione annuncia evacuazioni di 300 scuole per allerta bomba

All'interno del corpo del testo, il mittente adottava un tono aggressivo e minaccioso, affermando di aver piazzato ordigni esplosivi in locations strategiche, tra cui Palazzo Chigi. La descrizione tecnica dell'ordigno era estremamente specifica, indicando che l'esplosivo era stato realizzato con una miscela di nitrato di ammonio e nitrometano, denominata nella comunicazione come Annm. Questa composizione chimica era descritta come particolarmente letale e difficile da neutralizzare con i metodi tradizionali di smaltimento ordigni.

La lettera sottolineava inoltre che il corpo dell'ordigno conteneva numerosi frammenti metallici, elementi progettati specificamente per causare mutilazioni ai sopravvissuti in caso di detonazione. Per evitare l'individuazione da parte dei cani da fiuto addestrati, il messaggio affermava che l'ordigno era stato collocato all'interno di sacchetti sottovuoto, una tecnica dichiarata in grado di isolare completamente gli odori e quindi escludere qualsiasi possibilità di rintracciamento da parte delle unità cinofile delle autorità competenti.

Advertisement

Posizioni Stakeholder e Reazioni Istituzionali

Palazzo Chigi è intervenuto con una comunicazione ufficiale per smentire categoricamente la fondatezza dell'allarme, definendo la minaccia come una palese fake news priva di qualsiasi riscontro concreto. Il Governo ha precisato che, oltre all'e-mail, non era presente alcun segnale specifico o indicazione fisica che potesse far pensare a un pericolo reale, invitando la cittadinanza e le istituzioni a mantenere la calma e a non cedere alla disinformazione. Questa presa di posizione era fondamentale per evitare il panico generale e per distanziare l'amministrazione centrale dalle narrative catastrofiste elaborate dagli autori delle minacce.

Nello stesso messaggio, il mittente finto si dichiarava consapevole che la minaccia potesse essere considerata uno scherzo, utilizzando questa percezione come giustificazione per annunciare che in quello stesso istante era stato fatto esplodere un ordigno in una scuola della città. La lettera attribuiva a questo presunto evento la morte di alcune persone, una affermazione gravemente falsa e destinata a provocare terrore nelle famiglie e nel corpo docente. Questa tecnica narrativa mirava a simulare una realtà parallela in cui la minaccia era già stata realizzata con successo, aumentando la pressione psicologica sui destinatari.

Le richieste politiche espresse nella comunicazione erano chiare e intransigenti: si chiedevano le dimissioni immediate dell'attuale primo ministro Giorgia Meloni. Veniva concesso un lasso di tempo limitato per prendere una decisione, con la minaccia esplicita che in caso di mancato rispetto delle richieste o di ignoranza di esse, le conseguenze sarebbero state drammatiche. Gli autori si riferivano a possibili centinaia di vittime se non fossero state adottate misure adeguate, affermando che il conto alla rovescia per una escalation violenta era ufficialmente iniziato.

Impatto Reale e Prossimi Passi

La reazione operativa delle autorità è stata immediata e coordinata su tutto il territorio nazionale. In diverse località, da Roma a Napoli, passando per Perugia e Palermo, sono state avviate procedure di evacuazione degli alunni dalle aule scolastiche, garantendo il trasferimento dei ragazzi in aree sicure lontane dagli edifici potenzialmente compromessi. Queste operazioni di evacuazione, pur essendo prevenute dalla natura falsa della minaccia, erano essenziali per garantire la massima sicurezza fisica degli studenti e del personale non docente durante le verifiche tecniche.

Advertisement

Le autorità competenti hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per tracciare l'origine digitale delle e-mail e identificare i responsabili materiali e intellettuali delle minacce. L'indagine mira a ricostruire la rete di comunicazione utilizzata per la diffusione dei messaggi e a valutare eventuali connessioni con gruppi organizzati o attori individuali. La trasparenza nelle comunicazioni ufficiali è stata prioritaria per informare la comunità scolastica sull'evolversi della situazione e per fornire rassicurazioni basate sui fatti accertati dalle indagini in corso.