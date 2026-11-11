Falsi allarmi bomba via email: come i mittenti si nascondono con VPN, Tor e Wi‑Fi pubblici

Spiegazione tecnica delle tecniche di anonimato usate da chi invia e-mail di minaccia e come le forze dell'ordine cercano di rastrellare la provenienza. Scopri come VPN, proxy, Tor e reti pubbliche complicherebbero l'identificazione.

Recenti campagne di e‑mail massive che contengono minacce di attentati o falsi allarmi bomba hanno messo in luce una tecnica di anonimato informatico molto sofisticata. Gli autori utilizzano soluzioni quali VPN, proxy, Tor e reti Wi‑Fi pubbliche, per rendere molto più difficile l'identificazione immediata della loro posizione digitale.

Meccanismo di anonimato con VPN e proxy

In pratica, l'autore collega il proprio computer a un server remoto tramite una VPN. Quando invia un'email, il destinatario vede nell'intestazione l'indirizzo IP del server VPN invece di quello originario. Così si crea un primo livello di distorsione. Se, invece, utilizza un proxy, il traffico internet passa attraverso un server intermedio e l'indirizzo IP visibile al destinatario è quello del proxy stesso.

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Queste due tecniche sono spesso usate in combinazione: un VPN, seguito da un proxy, aggiunge due filtri di anonimato prima che il messaggio raggiunga la casella di posta del destinatario. In questo modo gli investigatori devono ricostruire una catena più lunga e complessa.

Rete Tor e Wi‑Fi pubblici: livelli di isolamento extra

Il browser Tor instrada il traffico internet attraverso una catena di nodi distribuiti globalmente. Questo rende quasi impossibile rintracciare il percorso originario, poiché il mittente appare come un nodo intermedio anche se l'IP rivelato è quello di un nodo tor.

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Per aumentare ulteriormente l'incertezza, alcuni utenti scelgono di inviare le email da reti Wi‑Fi pubbliche. L'indirizzo IP registrato per l'ultima sessione è allora quello della rete, e non quello del singolo dispositivo. Se il dispositivo è uno smartphone o un laptop collegato al Wi‑Fi, la traccia digitale è ovviamente più generica.

Il ruolo delle forze dell'ordine e la sfida investigativa

Non esistono sistemi di anonimato assoluto. La Polizia postale, per esempio, utilizza l'analisi approfondita delle intestazioni utente delle email, i log tecnici dei provider internet e le date di accesso per ricostruire i percorsi di comunicazione.

Quando le campagne di email mirano a scuole, aeroporti o istituzioni, gli investigatori analizzano se i messaggi apparentemente distinti provengano dalla stessa infrastruttura informatica. Risalire a un'unica rete di backend o a dispositivi multifunzione compromessi è cruciale per individuare le persone reali dietro le frodi.