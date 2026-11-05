Falsi allarmi bombe in Europa: le indagini puntano su un gruppo russo collegato a Mosca

Investigatori e politici indagano su falsi allarmi bomba su aerei e scuole. La Polizia Postale collega le minacce a un collettivo russo estremista, mentre il governo valuta la risposta alla guerra ibrida.

Una serie coordinata di falsi allarmi bomba ha sconvolto recentemente le strutture civili e i voli aerei in Europa, sollevando gravi preoccupazioni sulla sicurezza nazionale e sulle minacce ibride. Gli investigatori stanno ora concentrando le loro attenzioni su un possibile legame con Mosca, analizzando le tracce digitali lasciate dalle email minacciose che hanno colpito aerei, scuole e persino elettrodomestici intelligenti. Questa catena di eventi ha attivato meccanismi di difesa complessi in diverse capitali europee, dimostrando la capacità di gruppi estremisti di generare caos diffuso.

Le indagini puntano verso la Russia

La Polizia Postale, collaborando strettamente con la Polaria e la Polizia delle frontiere aeree, ha aperto un'indagine approfondita per tracciare l'origine di queste comunicazioni digitali. L'analisi delle firme presenti nelle email ha portato a identificare un collettivo estremista russo noto come "Combattenti per lo stato maschile". Questo gruppo, che ha già diramato precedenti falsi allarmi in Europa, è stato sanzionato dal Cremlino e non è sconosciuto alle agenzie di intelligence occidentali. Gli investigatori cercano ora di determinare se i responsabili siano gli stessi militanti storici o se si tratti di nuovi soggetti operativi.

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Impatto sui voli e intervento delle autorità

L'intervento operativo è stato immediato e costoso per le autorità di controllo del traffico aereo. Durante una mattinata critica, il ministero della Difesa ha protetto uno dei voli bersaglio, quello in arrivo da Helsinki a Fiumicino, scagliando due caccia dalla base di Grosseto. Questi velivoli hanno effettuato uno scramble, decollando in emergenza per scortare l'aereo civile fino a destinazione su una pista dedicata, senza avvicinarsi eccessivamente per motivi di sicurezza. Questo scenario ha messo in luce la vulnerabilità delle rotte aeree internazionali di fronte a minacce digitali non convenzionali.

La situazione è risultata ancora più critica per i passeggeri del volo proveniente da Dublino diretto a Roma. Il velivolo è stato dirottato in Normandia e i passeggeri sono stati sbarcati in una base militare, dove sono rimasti bloccati per diverse ore. A metà pomeriggio, secondo le fonti disponibili, la situazione non si era ancora sbloccata completamente. I media francesi riportano che il pilota avrebbe inizialmente rifiutato l'atterraggio in loco, ma le fonti dell'Enav confermano che la decisione finale sul cambio di rotta spetta sempre al comandante dell'aereo. Nessun dettaglio specifico è stato fornito ai viaggiatori riguardo alle tempistiche della ripartenza.

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Reazione politica e preoccupazioni strategiche

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha espresso una posizione ferma e allarmata, affermando che questi finti allarmi mirano ad alimentare tensioni geopolitiche. Egli ha sottolineato come il governo italiano abbia l'interesse opposto, ovvero garantire la sicurezza del Paese attraverso un lavoro costante e costante in tutti i settori dello Stato. Palazzo Chigi e il Viminale osservano la situazione con grande attenzione, mantenendo interlocuzioni costanti tra i ministeri competenti, pur senza aver convocato alcun vertice di governo formale. Questa coordinazione è vitale per comprendere l'entità della minaccia e per evitare panic publico.

Prospettive future e critica alla guerra tecnologica

Le procure apriranno formalmente inchieste basate sulle comunicazioni della Polizia Postale, anche se gli esperti ritengono che il contenuto delle email non fosse particolarmente attendibile. Nonostante la natura di fake news, il dispositivo di sicurezza è scattato senza esitazioni per non lasciare nulla al caso. Il timore principale è che questi allarmi si moltiplicheranno in tutta Europa, innescando una vera e propria guerra tecnologica psicologica. Il commissario europeo ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas, e esperti come Pietro Batacchi di Rivista Italiana Difesa, avvertono che queste azioni gettano in confusione l'opinione pubblica e incideranno sulla stabilità sociale.

Il governo italiano naviga a vista, cercando di bilanciare la risposta immediata con una strategia a lungo termine. Le antiche diatribe politiche tra il ministro Crosetto e il sottosegretario Alfredo Mantovano sulla gestione della cybersicurezza rischiano di rallentare i processi decisionali. L'opposizione, inclusi Laura Boldrini del Partito Democratico ed Enrico Borghi di Italia Viva, chiede maggiore chiarezza e trasparenza, criticando anche il disegno di legge sulla difesa in discussione in Senato per il potenziale trasferimento di competenze dal Parlamento.

La questione evidenzia inoltre il costante ritardo tecnologico dell'Italia nel affrontare minacce ibride sofisticate. Non è sostenibile che l'aeronautica debba intervenire quotidianamente per schermare aerei minacciati da notizie false. Le prossime settimane saranno decisive per capire se le indagini riusciranno a smascherare la catena di comando dietro questi attacchi e se l'Europa saprà formare un fronte comune efficace contro queste forme di guerra psicologica e digitale.