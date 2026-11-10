Falsi miti sul sesso: le 10 bufale smontate dagli esperti andrologi

Due uomini su tre credono ancora a falsi miti su fertilità, erezione e salute genitale. Gli esperti della Società Italiana di Andrologia spiegano perché questi errori sono pericolosi.

Due uomini su tre cadono in almeno un falso mito sul sesso, secondo quanto riportato dalla Società Italiana di Andrologia, che ha deciso di passare in rassegna le dieci bufale più diffuse su fertilità, metodi contraccettivi, funzione erettile e salute genitale. Il dato, come sottolineano gli specialisti, evidenzia quanto siano ancora radicate convinzioni prive di fondamento scientifico.

Il rischio principale, avvertono gli esperti, è che credere a queste false informazioni possa spingere a comportamenti pericolosi, a sottovalutare i primi sintomi di una patologia oppure a rimandare la visita dallo specialista. Il chiarimento delle dieci bufale ha quindi l'obiettivo di fornire indicazioni basate sulle evidenze cliniche.

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Falsi miti su erezione e alcol smontati

Dispositivi a vuoto o strumenti di trazione meccanica non sono efficaci per aumentare le dimensioni dell'asta del pene. Gli andrologi ricordano che questa pratica, diffusa tra chi cerca rimedi rapidi, non deve essere considerata efficace in nessun caso, nemmeno nei casi di fibrosi retraente dei corpi cavernosi.

La fibrosi retraente può insorgere dopo interventi chirurgici alla prostata oppure in presenza di malattie deformanti come la sindrome di La Peyronie. Sono condizioni che richiedono una valutazione medica specifica e non un approccio fai da te.

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Il vino che secondo il detto popolare 'fa sangue' è smentito dalla medicina. Il consumo cronico di alcolici stimola la produzione di specie reattive dell'ossigeno nei corpi cavernosi e contribuisce allo sviluppo della disfunzione erettile. L'alcol abbatte inoltre i livelli di testosterone e danneggia nel tempo i vasi sanguigni, strutture chiave per l'erezione.

Eiaculazione e dolore ai testicoli: cosa dire

La frequenza eiaculatoria non danneggia la fertilità, secondo gli esperti, perché si tratta di un comportamento fisiologico. Una maggiore frequenza è stata anzi associata a un minor rischio di tumore alla prostata. Solo in caso di eccessi possono verificarsi conseguenze spiacevoli, come algie genitali non gravi e passeggere.

Il dolore testicolare non dipende mai da lunghi periodi di astinenza sessuale, ma da infiammazioni, varicocele o problematiche neurologiche. Se la sensazione è transitoria non c'è da preoccuparsi, mentre se persiste nel tempo, si associa ad anomalie palpatorie dei testicoli o presenta una nodularità anche senza dolore, richiede una valutazione medica in tempi brevi.

Un dolore acuto, severo e improvviso richiede una valutazione in urgenza per escludere la torsione del testicolo. Anche per l'eiaculazione precoce gli specialisti chiariscono che ansia da prestazione e stress emotivo sono fattori importanti, ma non sono gli unici responsabili, perché possono esserci cause infettive, infiammatorie o anatomiche.

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Giovani, disturbi dell'erezione e appello contro il fai da te

I disturbi dell'erezione si manifestano con frequenza crescente anche tra i giovani, come evidenziano gli andrologi. Negli adulti le cause principali sono legate a fumo, sovrappeso, vita sedentaria e altri fattori di rischio cardiometabolico, mentre nei giovani incidono fortemente ansia da prestazione, abuso di materiale pornografico o utilizzo eccessivo di anabolizzanti.

La visita andrologica è una tappa fondamentale in ogni fase della vita, come ricordano gli specialisti. Per l'uomo maturo supporta il benessere e la salute ormonale, sessuale e psicofisica, mentre per il giovane tutela la fertilità. Nell'adolescenza l'andrologo individua precocemente condizioni che potrebbero incidere sulla fertilità futura.

Alessandro Palmieri, presidente della Società Italiana di Andrologia, lancia un appello: vergogna, pregiudizi e false convinzioni possono indurre a sottovalutare disturbi che meritano attenzione, oppure a ricorrere a pericolosi rimedi fai da te reperiti sul web. Per questo gli esperti invitano a rivolgersi a uno specialista senza timore.