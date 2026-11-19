Fabio Massimo De Rosa, marito di Sonia De Vito, contesta davanti alla Commissione parlamentare due verbali degli anni Ottanta sulle sparizioni di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi.

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle sparizioni di Mirella Gregori e Emanuela Orlandi ha ascoltato le dichiarazioni di Fabio Massimo De Rosa durante un'udienza cruciale per la ricostruzione dei fatti accaduti a Roma nel 1983. De Rosa, marito di Sonia De Vito, amica intima della ragazza scomparsa, ha presentato contestazioni dettagliate riguardante due documenti chiave risalenti agli anni Ottanta, sostenendo che i verbali sono falsi e che le firme a lui attribuite non sono autentiche. Questa dichiarazione ha introdotto un elemento di significativa complessità nella fase di raccolta e verifica delle prove storiche, spostando l'attenzione sull'attendibilità materiale degli atti processuali conservati dall'epoca.

Nuove contestazioni sui verbali del 1984 e 1986

Il punto centrale delle dichiarazioni di Fabio Massimo De Rosa riguarda il disconoscimento della validità giuridica di un verbale redatto dai Carabinieri nel novembre 1984 e di un secondo documento risalente all'ottobre 1986, redatto sotto la direzione del Giudice Martella. L'uomo ha dichiarato esplicitamente di non riconoscere le circostanze descritte nei testi e di non aver mai sottoscritto le firme presenti negli atti, affermando di essere "arcisicuro" di non essere mai stato chiamato dal magistrato Martella per essere interrogato. Questa netta presa di posizione suggerisce una possibile discrepanza tra la documentazione archiviata e la memoria personale dei testimoni, sollevando dubbi sulla corretta procedura di acquisizione delle testimonianze durante le indagini iniziali.

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Posizioni contrastanti e identificazione dei magistrati

Nella sua testimonianza, De Rosa ha chiarito che gli unici magistrati dai quali ricorda di essere stato effettivamente interrogato sono stati Capaldo e Maisto, escludendo categoricamente qualsiasi interazione formale con la magistratura diretta dal Giudice Martella. Oltre alla firma sul verbale del 1986, De Rosa ha contestato anche la presenza della sua firma accanto a quella della moglie Sonia De Vito sotto uno degli atti, specificando che tale circostanza non corrisponde alla realtà dei fatti. La presenza della doppia firma su uno stesso documento, secondo quanto emerge dalle contestazioni, rappresenterebbe un'ulteriore anomalie rispetto alla procedura standard di interrogatorio, creando una situazione di incertezza interpretativa che richiede un approfondimento tecnico immediato.

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Impatto sulle indagini e verifiche future

Le dichiarazioni rese da Fabio Massimo De Rosa davanti alla Commissione non costituiscono di per sé una prova definitiva di una sistematica falsificazione documentale, ma introducono un elemento di dubbio che potrebbe richiedere ulteriori e approfondite verifiche sulla documentazione raccolta all'epoca della scomparsa delle due ragazze. Resta infatti da chiarire con precisione scientifica e giuridica il motivo per cui l'uomo non riconosca alcuni passaggi specifici degli atti e disconosca la firma riportata su uno dei documenti ufficiali. La Commissione, dotata di pieni poteri di indagine, potrà svolgere nuovi approfondimenti in questo ambito specifico, coinvolgendo periti grafologi e storici per verificare l'autenticità delle firme e la corrispondenza temporale delle dichiarazioni con gli eventi realmente verificatisi.