Falso allarme bombe scuole Italia: Viminale indaga su mail anonima

Il Ministero dell'Interno verifica l'origine di una mail anonina che ha causato evacuazioni scolastiche in tutta Italia. Polizia e Carabinieri indagano sul falso allarme.

Il Ministero dell'Interno ha avviato un'indagine approfondita per determinare la provenienza esatta di un messaggio sospetto che ha generato un vasto allarme in tutto il territorio nazionale. Le autorità stanno cercando di stabilire se si tratti di un caso di falso allarme organizzato o di un errore tecnico, monitorando attentamente ogni sviluppo delle verifiche in corso.

Origine del falso allarme e procedure

L'allerta è stata attivata a seguito dell'invio di un'unica email anonima inviata a numerose istituzioni scolastiche sparse per la penisola. Questo singolo evento digitale ha fatto scattare immediatamente le procedure di sicurezza standard, portando a verifiche urgenti da parte delle forze dell'ordine e, in diversi casi specifici, all'evacuazione precauzionale di studenti e personale docente dalle aule.

Also read Cyberattacchi e minacce ibride in Italia: vertice al Viminale e piano per la sicurezza

Testimonianze dirette nei plessi

Davide Cuomo, docente di sostegno impegnato nella scuola situata in via Corridoni, ha descritto la scena con precisione, spiegando che l'allarme era suonato durante la sua ora di buco. Come da prassi consolidata, tutte le classi sono state evacuate senza esitazioni, mentre lui non aveva informazioni preliminari sulla natura della minaccia fino al momento in cui si è trovato fuori dall'edificio scolastico.

Risposta delle forze dell'ordine

All'esterno degli istituti sono giunti tempestivamente i carabinieri per garantire la sicurezza e attendere istruzioni ufficiali sui prossimi passi da intraprendere. La presenza delle autorità ha creato un punto di riferimento chiaro per la comunità locale, che ha iniziato a coordinarsi sotto la supervisione dei militari presenti sul campo per gestire la situazione emergenziale.

Advertisement

Impatto sulle famiglie e studenti

Fuori dai cancelli delle scuole si sono formati rapidamente gruppi numerosi composti da genitori accorsi dopo aver ricevuto la chiamata dall'istituto, docenti e dirigenti scolastici. Molti bambini hanno assistito alla riunione delle loro famiglie, e per diverse studentesse e studenti la giornata di lezioni si è conclusa prematuramente a causa di questa interruzione improvvisa delle attività didattiche.

Situazione attuale e prossime fasi

Secondo quanto appreso dalle fonti del Viminale, le indagini continuano attivamente per accertare la reale origine del messaggio e l'eventuale responsabilità dietro questa segnalazione. Le autorità stanno lavorando per chiarire se ci siano state intenzioni maliziose o semplici errori, mantenendo alta l'attenzione per prevenire ulteriori episodi simili nel breve termine.