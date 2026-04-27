Falso allarme terremoto a Istanbul: panico in un bar per un impianto audio troppo potente

Un falso allarme terremoto scatena il panico in un bar di Istanbul, dove i clienti fuggono in massa credendo a un sisma. In realtà, le vibrazioni erano causate da un impianto audio di un’auto. L’episodio, virale sui social, evidenzia la tensione sismica costante nella città.

Scene di panico si sono verificate a Istanbul , nel quartiere di Sultangazi, dove un falso allarme terremoto ha scatenato una fuga di massa tra i clienti di un bar.

L’episodio, avvenuto il 25 aprile 2026, ha visto i presenti abbandonare in fretta il locale dopo aver percepito forti vibrazioni, che in realtà erano causate dal potente impianto audio di un’auto in transito. La confusione è stata alimentata da vetri che tremavano e da un rumore intenso, elementi che hanno convinto molti di essere in presenza di un sisma imminente.

Solo dopo pochi istanti, grazie alle rassicurazioni dei passanti, è stato chiarito che non si trattava di un terremoto, ma di un equivoco generato da un sistema audio troppo potente. L’episodio, fortunatamente, non ha causato feriti né danni, ma ha evidenziato la tensione costante nella popolazione locale, abituata a vivere in una delle zone più a rischio sismico del mondo.

Istanbul, situata vicino alla Faglia Nord Anatolica, è una città che ha subito in passato terremoti devastanti, come quello di magnitudo 6.2 registrato nel Mar di Marmara nell’aprile 2025. Questo evento ha aumentato la sensibilità dei cittadini, rendendoli più reattivi anche a stimoli minori, come vibrazioni o rumori intensi. Il video dell’episodio, diffuso sui social, è diventato rapidamente virale, attirando l’attenzione di media internazionali come Birgün e Halk TV.

La vicenda, pur essendo un falso allarme, ha messo in luce l’attenzione costante verso il rischio sismico in Turchia, un tema che continua a preoccupare la popolazione e a influenzare il comportamento quotidiano degli abitanti della città





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