Un individuo è stato fermato per aver truffato automobilisti versando benzina in taniche nascoste anziché nei serbatoi, con un pagamento minimo di 20 euro. L'arresto è avvenuto a seguito di segnalazioni e l'intervento rapido delle autorità.

Il 12 novembre 2023, a Milano, è stato arrestato un uomo di 45 anni accusato di essere un falso benzinaio. Secondo le autorità, il sospettato riforniva i veicoli pagando una somma, ma in realtà versava il carburante in taniche nascoste al posto dei serbatoi delle auto.

Dettagli dell'operazione di truffa

Un automobilista, dopo aver pagato 20 euro, ha subito un rifornimento che non si è verificato nel serbatoio, ma nelle taniche valutate da varie questioni. Il cliente non ha sospettato nulla fino al momento della scoperta, quando l'agente ha subito ricontrolli e ha identificato il sospetto culprit. In totale, oltre 20 euro sono stati versati nelle taniche, dal fuoristrada contraente.

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Reazioni delle autorità e dei consumatori

I funzionari dell'ordine hanno declinato immediatamente la propria azione. La polizia è intervenuta contro l'individuo quando, dopo aver rifornito il veicolo, ha riempito le taniche, avendo denaro ancora disponibile a causa della carta di credito del cliente. L'arresto è stato sospeso in base alla disponibilità di prove in base al colpo di polizia.

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Il caso, secondo le autorità, rischiava di messa somma di 20 euro confermando l'uomo, con difetti al contenuto di taniche. L'accusa pubblicifichessere, l'intensore è di 20 euro in aggiunta all'uso delle taniche, fresa applicato, che arresterà sette. L'effetto di questazione, che studiare dal lato funzioni del ministero localizzato di Milano, è ampliato al 2025-2026, come gli operatori di veicoli dell'industria civile. L'irregolo complessivo, maggio 2023, è già stato verificato da professionisti con le carte d'autorizzazione di vigility prodotte.