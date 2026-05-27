Falso che il Fisco ci spii sui social: la smentita dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate smentisce le voci su controlli fiscali tramite intelligenza artificiale sui social network, chiarendo che non esiste alcun algoritmo in grado di analizzare i dati dei contribuenti da queste piattaforme.

L'Agenzia delle Entrate ha smentito categoricamente le voci circolate nelle ultime settimane riguardo a presunti controlli fiscali basati sull'intelligenza artificiale in grado di analizzare i social network e i siti di compravendita online dei contribuenti.

Con una nota ufficiale, l'ente ha definito "del tutto fantasiose" le ricostruzioni giornalistiche apparse su alcuni organi di stampa, le quali sostenevano l'esistenza di un sistema di AI in grado di effettuare data scraping dai profili social e di incrociare i dati con le movimentazioni bancarie per individuare potenziali evasori. La precisazione dell'Agenzia arriva dopo la pubblicazione di articoli che descrivevano un algoritmo chiamato "Verifica rapporti addestrati", capace di analizzare in automatico bonifici, spese, versamenti e acquisti di beni di lusso.

Nella nota si legge chiaramente che non solo tale algoritmo non esiste, ma che l'ordinamento italiano non prevede la possibilità di scaricare dati dai social network (data scraping) per finalità fiscali. L'Agenzia ha inoltre ribadito che qualsiasi utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale avviene nel pieno rispetto delle norme sulla privacy e della legge n. 132/2025, la quale vieta espressamente l'impiego dell'AI per la creazione di provvedimenti amministrativi.

Nonostante le smentite, l'Agenzia delle Entrate ha comunque confermato che l'intelligenza artificiale viene utilizzata per attività di supporto, come ad esempio l'incrocio di dati già in possesso dell'amministrazione, ma con una supervisione umana obbligatoria.

"Non vi sarà mai un avviso di accertamento emesso da un algoritmo", ha sottolineato l'ente, precisando che ogni risultato prodotto dall'AI sarà esaminato e valutato da un funzionario prima di qualsiasi azione. La vicenda ha riacceso il dibattito sull'uso della tecnologia nella lotta all'evasione fiscale, con molti esperti che chiedono maggiore trasparenza sulle reali capacità degli strumenti informatici a disposizione del Fisco.

In un contesto di crescente digitalizzazione dei servizi pubblici, la notizia ha sollevato preoccupazioni tra i cittadini riguardo alla privacy e alla possibilità di essere monitorati costantemente. L'Agenzia delle Entrate ha cercato di rassicurare, ricordando che il trattamento dei dati personali è sempre soggetto a rigorose garanzie e che l'intelligenza artificiale è solo un ausilio per migliorare l'efficienza, non un sostituto del giudizio umano.

La polemica, tuttavia, dimostra quanto sia delicato l'equilibrio tra innovazione tecnologica e diritti individuali, un tema che probabilmente continuerà a essere al centro del dibattito pubblico nei prossimi mesi





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