Rapporto FAO e WPM: 16 zone critiche globali, tagli ai fondi del 66% e pericolo El Niño minacciano Sudan, Somalia e Yemen fino al 2027.

Le Nazioni Unite hanno ampliato la mappa delle zone di crisi alimentare globale, portando a sedici il numero di aree soggette a condizioni di fame acuta e rischio carestia. Le agenzie specializzate della ONU, la FAO per l'alimentazione e l'agricoltura e il WPM per il Programma alimentare mondiale, hanno aggiornato il loro rapporto rilevando un aumento significativo rispetto alle sei zone critiche identificate nel precedente studio pubblicato a giugno. Questa espansione geografica della vulnerabilità alimentare interessa regioni chiave in Sud Sudan, Somalia, Nigeria settentrionale, Yemen, Ciad, Uganda e Sudan, evidenziando una tendenza allarmante nella sicurezza alimentare mondiale.

Crisi Sud Sudan e Sudan: Dati e Meccanismi Critici

Il Sudan rimane al centro dell'attenzione internazionale con un rischio di carestia confermato in tredici aree specifiche del Darfur settentrionale e del Kordofan meridionale. Le proiezioni indicate dalle agenzie Est mostrano che questa condizione di insicurezza alimentare estrema si protrarrà fino a gennaio 2027. La persistenza di questi livelli critici è direttamente correlata ai combattimenti in corso che stanno sistematicamente compromettendo la produzione alimentare locale, paralizzando i mercati di approvvigionamento e impedendo le conseguzioni di aiuti umanitari essenziali alla popolazione civile.

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Oltre al Sudan, il WPM e la FAO hanno identificato nuove zone ad alto rischio di carestia tra gli sfollati interni nella regione somala di Baidoa. Similmente, in alcune zone del Sud Sudan, l'escalation degli scontri armati ha agito come moltiplicatore di minacce, aggravando una situazione umanitaria che era già definita disperata prima dell'inizio delle nuove violenze. Queste dinamiche belliche impediscono non solo l'accesso fisico alle comunità isolate, ma distorcono i meccanismi di mercato locali, rendendo il cibo inaccessibile economicamente per le fasce più povere.

Tagli ai Fondi: Scontri di Posizioni e Ruoli degli Attori

Conor Elliott, alto funzionario dell'ufficio per le emergenze e la resilienza della FAO, ha attribuito la deterioramento della situazione ai drastici tagli ai finanziamenti umanitari internazionali. Secondo i dati forniti da Elliott, gli aiuti destinati ai cinque Paesi che affrontano le minacce di carestia più gravi, ovvero Sudan, Sud Sudan, Somalia, Nigeria settentrionale e Yemen, sono diminuiti di due terzi tra il 2022 e il 2025. Elliott ha descritto questa dinamica come enormi cambiamenti nel sostegno internazionale, sottolineando come la mancanza di fondi stia compromettendo anche la raccolta dei dati necessari per valutare con precisione la portata della crisi alimentare in atto.

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Qu Dongyu, direttore generale della FAO, ha espresso preoccupazione per l'intensificarsi delle condizioni meteorologiche avverse che si sovrappongono alla crisi finanziaria. Il direttore ha specificato che El Niño sta minacciando le colture e i raccolti in regioni già strutturalmente vulnerabili, aumentando significativamente il rischio di insicurezza alimentare acuta. Nonostante l'allarme, Qu Dongyu ha ribadito che le conseguenze peggiori non sono inevitabili, identificando l'assistenza agricola salvavita come parte essenziale della risposta multisettoriale, con un impegno specifico della FAO diretto a potenziare la produzione alimentare delle famiglie altamente vulnerabili.

Luke J. Lindberg, direttore esecutivo del WPM, ha lanciato un appello politico diretto alle nazioni, esortandole a relegare la carestia nei libri di storia. Lindberg ha sottolineato che il rapporto indica dove la carestia potrebbe colpire prossimamente, definendo il momento attuale come cruciale per dare seguito agli impegni presi. Il direttore ha dichiarato che non si tratta di un problema di capacità operativa delle organizzazioni, ma di verificare se i leader mondiali abbiano il coraggio politico di agire con determinazione per porre fine ai conflitti e garantire un accesso sicuro e senza ostacoli alle squadre sul campo del WPM.

Impatto Globale El Niño e Sviluppi Futuri Imminenti

Il fenomeno meteorologico El Niño è stato indicato come un fattore aggravante con conseguenze devastanti, capace di esacerbare la crisi alimentare globale attraverso siccità e temperature estreme. Le agenzie Onu prevedono che El Niño causerà impatti significativi nell'Africa meridionale e in alcune zone dell'America centrale, mentre nell'Africa orientale è previsto il rischio di inondazioni potenzialmente distruttive. Conor Elliott ha avvertito che ci sarà un effetto El Niño molto, molto forte, con il potenziale per far passare alcune aree da condizioni di siccità estrema a piogge intense nei prossimi mesi, destabilizzando ulteriormente i raccolti.

Oltre alle zone classificate come a rischio carestia, il rapporto ha inserito Afghanistan, Haiti, la Repubblica Democratica del Congo e l'enclave palestinese di Gaza nella categoria di aree di preoccupazione molto alta. Gaza è stata declassata dal livello più alto di allerta a seguito dei miglioramenti nella sicurezza alimentare registrati dopo il cessate il fuoco dell'ottobre 2025. Tuttavia, le agenzie hanno precisato che le condizioni rimangono gravi e fragili, richiedendo un monitoraggio costante per prevenire un nuovo peggioramento. La FAO e il WPM stanno attualmente sollecitando un intervento umanitario urgente in tutte le sedici zone critiche per mitigare gli effetti combinati di conflitti e variabilità climatica.