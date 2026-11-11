Recente processo a Vicenza si concentra sul ritardo di cure di Francesco Tardini a causa di un metodo di autoguarigione. La famiglia sostiene che le decisioni mediche alternative abbiano scatenato la morte del giovane.

Nel gennaio 2024, la famiglia Tardini ha perso il loro figlio di 14 anni, Francesco, a causa di un osteosarcoma che si è diffuso rapidamente. Il processo di omicidio volontario con dolo eventuale, avviato presso la Corte d'Assise di Vicenza, si focalizza sulle scelte dei genitori di affidarsi a un metodo di autoguarigione tan frequentato come la "nuova medicina germanica".

Il metodo Hamer: una scelta controversa

Al termine della requisitoria, il pubblico ministero Paolo Fietta ha richiesto la imputazione dei genitori per la loro decisione di salvaguardare la salute di Francesco con pratiche alternative. Il medico padovano che li avvisò di non esaminare il dolore del ragazzo in quanto "troppo invasivo" ha portato la famiglia a cercare altre soluzioni.

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Il metodo Hamer, conforme a la teoria che associa i tumori a conflitti psichici, viene eseguito con esercizi di muscolatura, massaggi, attività outdoor e una dieta curata. Il medico aggruppò l'intervento con l'uso di argilla e antinfiammatori, invece che con la chemioterapia.

Diagnosi e ritardo terapeutico

Dopo aver notato forti dolori nella gamba, nel dicembre 2022, i genitori portarono il ragazzo all'Istituto Rizzoli di Bologna. Gli specialisti diagnosticavano un osteosarcoma al femore e richiedevano una biopsia, ma il padre sfidò questa richiesta, e fu approvato solo dopo una riunione con medici di Perugia.

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I periti della Corte indicano un ritardo diagnostico e terapeutico di 45 giorni, durante il quale la neoplasia si era propagata ai polmoni. Se la perizia fosse stata seguita tempestivamente, la probabilità di sopravvivenza a cinque anni sarebbe scesa dal 74,8% al 45%.

Reazioni della famiglia e delle autorità

La difesa ha affermato che non c'è stato un nesso causale tra le decisioni alternative e la morte del ragazzo. In intervista al Corriere, i genitori hanno dichiarato di non aver mai avuto la volontà di dover male al proprio figlio. "Non abbiamo mai agito con l'intenzione di fare un danno a nostro figlio" hanno affermato.

Le autorità interrogano se la scelta di evitare la chemioterapia sulla base di credenze non scientifiche abbia impedito un intervento chirurgico terapeutico. La vicinanza del processo a Vicenza mette in luce l'importanza di bere una visione più rigorosa sulle scelte mediche nei confronti di minorenni incuranti.