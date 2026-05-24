Famiglia nel bosco: papà Nathan racconta la sua vita in attesa di riabbracciare i bambini

Una famiglia è costretta a vivere nel bosco per evitare il contagio da Covid-19. Il padre, Nathan, ogni mattina percorre la strada che lo porta alla casa-famiglia per riabbracciare i suoi bambini. La situazione è più limitata per la moglie, Catherine, che ha accesso a solo due videochiamate settimanali. Dopo otto giorni in ospedale, la figlia più piccola sta rientrando a casa-famiglia. Anche la salute della bambina ha influito sulle settimane più difficili. La famiglia ha dovuto affrontare la separazione e la perdita di contatto con i bambini, ma Nathan e Catherine non smettono di guardare avanti e di immaginare il giorno del ritorno.

Famiglia nel bosco, papà Nathan: "Mia moglie Catherine è pronta a collaborare per riavere i bimbi. Quando torneranno li porteremo in spiaggia" L'intervista esclusiva a "Fuori dal coro": il racconto di un padre che ogni mattina percorre la strada verso la casa-famiglia per riabbracciare i suoi figli racconta la sua vita oggi, passata nell'attesa di riabbracciare i suoi bambini.

Ogni mattina, sei giorni su sette, percorre la strada che lo porta a Vasto, fino alla casa-famiglia dove stanno i bambini. A Fuori dal coro, il programma condotto da Mario Giordano su Retequattro, spiega: "C'è tanta rabbia, tanta tristezza", confida il padre.

"Chiedono sempre: "Quando possiamo uscire da qua? Quando possiamo andare a casa?

" Mentre Nathan può recarsi alla casa-famiglia quasi ogni giorno, per Catherine la situazione è più limitata: al momento le sono concesse due videochiamate settimanali. La settimana scorsa, però, è arrivato un momento atteso a lungo.

"Ha fatto un incontro protetto: un'ora piena di felicità e di amore. I bambini non abbracciavano la mamma dal 1° aprile, ora sono molto felici". A rendere le settimane ancora più dure ci si è messa anche la salute della figlia più piccola, ricoverata per una broncopolmonite.

"Sta meglio", assicura Nathan. "Dopo otto giorni in ospedale, sta rientrando in casa-famiglia". Tutta Italia aveva visto la bambina aggrapparsi disperata alla madre nel momento della separazione, una scena che aveva commosso il pubblico. Nathan ricorda quell'istante con dolore.

"La bambina ha sofferto molto. È stato un momento difficile anche per me". Uno dei nodi più delicati dell'intervista riguarda Catherine, spesso descritta dai media come una persona difficile e poco collaborativa. Nathan respinge con fermezza questa immagine.

"Catherine è sempre stata lucida e oggi è pronta a collaborare per il benessere dei nostri figli. È una persona piena di amore, sia come moglie sia come madre. Questa prova ci ha reso più uniti, più innamorati e più forti di prima. La abbraccio forte e le dico che la amo".

Anche Catherine, dal canto suo, vive questi mesi con grande sofferenza.

"Sta passando momenti molto tristi; non avendo i bambini con lei, è triste per non poterli vedere". La giornata più dura, per entrambi, comincia al mattino.

"Quando ci svegliamo e non c'è il rumore e l'allegria dei bambini", risponde Nathan, quando gli viene chiesto qual è il momento più difficile. Eppure i due non smettono di guardare avanti, di immaginare il giorno del ritorno. Nathan ha già in mente cosa faranno appena la famiglia sarà di nuovo insieme.

"La prima cosa sarà portare i bambini in spiaggia; dopo li riporteremo a casa. Di giorno, se c'è tempo, li porteremo a vedere gli animali. Ricominciamo a vivere". Nel mezzo di tutto questo, una sola cosa li tiene in piedi.

Alla domanda su cosa li faccia andare avanti, Nathan non ha dubbi: "L'amore"





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