Famiglia nel bosco, perizia finale: 'Auspicabili nuove condizioni per il rientro a casa dei bambini'

Depositata la perizia della consulente tecnico d'ufficio che difende i test psicologici e auspica il ricongiungimento familiare. Decisione del tribunale entro un mese.

Nell'ambito del complesso caso giudiziario noto come famiglia nel bosco , è stata depositata la perizia finale della consulente tecnico d'ufficio, la psichiatra Simona Ceccoli, che difende il lavoro svolto durante i test psicologici condotti insieme alla collega Valentina Garrapetta.

Il documento, di circa 50 pagine, integra una prima stesura di 196 pagine e le controdeduzioni di parte di circa 300 pagine, rispondendo alle criticità sollevate dai periti di parte della coppia, Tonino Cantelmi e Martina Aiello. La professionista ribadisce che l'analisi non è stata una valutazione dello stile di vita dei genitori in sé, ma un'analisi di come il loro stile educativo possa influire sullo sviluppo psicologico, educativo, affettivo e relazionale dei tre figli minori, due gemelli di sei anni e una bambina di otto anni.

La Ctu, sottolinea, è stata condotta in scienza e coscienza, senza pregiudizi, limitandosi a ricostruire la storia della famiglia. Nelle conclusioni, la psichiatra non esprime un parere contrario al rientro dei bambini in famiglia, anzi auspica che possano realizzarsi quanto prima le condizioni necessarie per il ricongiungimento, nell'interesse dei minori e del recupero delle relazioni familiari. Il nuovo avvocato della famiglia, Simone Pillon, ha dichiarato di aver preso atto di questo auspicio, su cui non potrebbe essere più d'accordo.

La decisione del tribunale sulla vicenda è attesa entro un mese. I genitori, Nathan Trevallion e Catherine, rimangono nella loro abitazione nel bosco, in attesa di trasferirsi definitivamente nella casa messa a disposizione dal Comune per consentire i lavori sul capanno utilizzato come residenza fino a novembre 2025. Nathan Trevallion, intervistato a Fuori dal Coro, ha dichiarato che Catherine è pronta a collaborare per il benessere dei figli





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