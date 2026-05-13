Famiglia Poggi e Stasi: ribaltamento del processo e risarcimento

Tizzoni, legale di Alberto Stasi, ha precisato che la famiglia Poggi risponderà a Stasi il risarcimento in caso di revisione del processo, in quanto Stasi ha ricevuto il risarcimento da parte della famiglia Poggi. La cifra del risarcimento è stata ridotta in considerazione delle difficoltà economiche della madre di Stasi e della madre di Chiara Poggi. Il pagamento non è stato corrisposto in un'unica operazione, con la madre di Stasi versando inizialmente 150-200 mila euro e il residuo dilazionato nel tempo.

Il legale di Alberto Stasi, Tizzoni, ha precisato che la famiglia Poggi risponderà a Stasi il risarcimento in caso di revisione del processo, in quanto Stasi ha ricevuto il risarcimento da parte della famiglia Poggi.

Stasi ha ereditato da suo padre con beneficio di inventario, ma non ha accettato l'inventario, non diventando cointestatario dei beni ereditati dal padre. La cifra del risarcimento è stata ridotta in considerazione delle difficoltà economiche della madre di Stasi e della madre di Chiara Poggi. Il pagamento non è stato corrisposto in un'unica operazione, con la madre di Stasi versando inizialmente 150-200 mila euro e il residuo dilazionato nel tempo





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