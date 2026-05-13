Famiglia scomparsa da Piacenza risolta grazie all'impegno dei Carabinieri e alla volontà della donna di irreperibilità

Una famiglia scomparsa da Piacenza dopo le ricerche in Friuli è stata finalmente ritrovata grazie all'impegno di Carabinieri di Udine e di Piacenza e alla volontà della donna di non lasciarsi mai trovare. I bambini sono in buone condizioni di salute dopo una breve quarantena e verranno reintegrati gradualmente nella comunità scolastica e sociale. La procura dovrà indagare sui reati commessi dall'individuo cui la famiglia non si era più unita dopo una storia di violenze prima della scomparsa.

È stata rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, i cui componenti si erano perse le tracce in Friuli.

'Tutti e tre' - Sonia Bottacchiari e i suoi due figli - 'sono in buone condizioni di salute e ospitati in un ambiente idoneo. La donna ha manifestato timori e preoccupazioni in merito al luogo di rifugio e ha espresso la volontà di diventare irreperibile, se la circostanza dovesse essere resa nota.

Si auspica che attraverso uno studio delle problematiche evidenziate dalla famiglia Bottacchiari si riesca a superare i problemi familiari e che la donna e i due minori possano rientrare nel luogo di residenza. La procura dovrà indagare sui reati commessi dall'individuo alla guida della avventata vicenda. Nel prosieguo delle indagini è fondamentale proteggere il benessere dei due minori, sia per la loro reintegrazione sociale e scolastica che per la prosecuzione degli studi delle due figlie.

Ringrazio i Carabinieri di Udine e di Piacenza per il proficuo lavoro svolto durante le indagini





MediasetTgcom24 / 🏆 3. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ricerche In Friuli Rimborso Famiglia Scomparsa Da Piacenza Widowhood Of Children Family Violence As A Reaction To Offside Relat Commandos Of Udine And Piacenza

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Famiglia scomparsa in Friuli, c'è una lettera della madreIl nostro giornalista si trovava nell’abitazione del padre di Sonia Bottacchiari, la 49enne sparita insieme ai figli adolescenti lo scorso 20 aprile.

Read more »

“Non c’era una visione comune”: i legali lasciano la difesa della famiglia del boscoGli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas rinunciano al mandato della coppia che viveva nel bosco di Palmoli. Prima di loro aveva infatti rinunciato al mandato anche l’avvocato Giovanni Angelucci

Read more »

«Pensavo di parlare con il mio idolo Luke Evans, ma ero vittima di una truffa amorosa. Ho rischiato di perdere mio figlio, ho tentato il...Una trappola psicologica, prima che economica, che ha sgretolato una famiglia e portato una...

Read more »

Blitz dei carabinieri: una vera e propria organizzazione criminale truffa agli anzianiUn gruppo di truffatori ha creato una vera e propria organizzazione criminale per truffare gli anziani. I militari hanno sequestrato cellulari, elenchi telefonici e appunti, mentre le truffe in corso sono state bloccate.

Read more »