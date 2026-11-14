Familia abbandona Delaware per worldschooling dopo esercitazioni antiterrorismo asilo

Una famiglia lascia gli USA per il worldschooling dopo le simulazioni di attacco armato all'asilo. Viaggio a Bali nell'aprile 2025 per nomadi digitali.

Una famiglia ha deciso di abbandonare la vita negli Stati Uniti dopo aver assistito a esercitazioni di sicurezza estreme nella scuola dell'infanzia della figlia nel Delaware. L'evento scatenante è stata l'introduzione anticipata delle simulazioni chiamate "Alice", progettate per addestrare i bambini all'evacuazione in caso di attacco armato.

L'impatto delle simulazioni Alice sull'istruzione

Il distretto scolastico locale ha implementato queste esercitazioni trimestrali, rendendole una parte routine della vita scolastica per i più piccoli. Durante le prove, i bambini vengono addestrati a nascondersi e a reagire con comportamenti specifici in risposta a minacce armate ipotetiche. La coppia ha considerato questa realtà come il segnale definitivo che era giunto il momento di cambiare radicalmente stile di vita e geografia.

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La partenza verso Bali nel 2025

Nell'aprile del 2025, dopo aver completato quattro mesi di complesse pratiche burocratiche, la madre è volata sull'isola di Bali insieme al figlio maggiore. La missione era cercare un alloggio adatto e finalizzare i documenti necessari per il programma destinato ai nomadi digitali. Questo viaggio iniziale avvenne senza che la donna avesse mai visitato il paese in precedenza, affrontando la sfida dell'ignoto per garantire un futuro più sereno.

Il taglio netto con gli Stati Uniti

Due mesi dopo la partenza iniziale, l'intera famiglia di quattro persone aveva già completato la vendita della casa e dell'automobile. Hanno inoltre liberato la maggior parte dei propri averi, imbarcandosi verso l'Europa con pochissime valigie al seguito. Questa decisione rappresenta un taglio netto con la vita materialista e la sicurezza percepita negli Stati Uniti, preferendo la libertà di movimento globale.

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Il mondo come classe per i figli

La scelta di adottare il worldschooling, o istruzione itinerante, deriva dalla volontà di esplorare il mondo invece di accettare il sistema educativo tradizionale locale. I genitori vedono nell'apprendimento basato sull'esperienza diretta una soluzione migliore per la crescita emotiva e intellettuale dei propri figli. Questo approccio permette loro di vivere esperienze culturali dirette, lontano dalle ansie generate dalle notifiche di emergenza scolastica.

La nuova vita come nomadi digitali

L'adesione al programma per nomadi digitali ha fornito la cornice giuridica necessaria per questo grande salto nel buio. La famiglia ha trasformato la propria abitazione in un mezzo di sussistenza temporaneo, utilizzando la tecnologia per mantenere la stabilità economica mentre si spostano. Questa flessibilità consente loro di scegliere destinazioni che offrono non solo bellezza, ma anche una sensazione di pace e stabilità psicologica assente nel loro precedente contesto di vita.