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Fantacalcio Mondiale 2026: le certezze e le scommesse per il tuo team

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Fantacalcio Mondiale 2026: le certezze e le scommesse per il tuo team
FantacalcioMondiale 2026Dembélé
📆6/9/2026 9:28 AM
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Analisi approfondita dei migliori giocatori per il fantacalcio del Mondiale 2026, tra top player come Dembélé, Kane e Salah, e scommesse come Malen e Balogun. Statistiche, crediti e consigli per ogni girone.

Il fantacalcio per il Mondiale 2026 offre numerose opportunità, con talenti affermati e scommesse interessanti. Tra le certezze spiccano Ousmane Dembélé , che dopo un biennio straordinario con il PSG, punta a essere protagonista con la Francia, e Harry Kane , capitano e miglior marcatore dell'Inghilterra, reduce da una stagione da 61 gol.

Anche Mohamed Salah, con 39 bonus tra Bundesliga e Champions, è una scelta sicura per l'Egitto, così come Vinicius Jr, che con il Brasile condividerà le speranze di vittoria. Tra le scommesse, spiccano Donyell Malen, devastante in Serie A con la Roma, e Folarin Balogun, centravanti dell' Nigeria supporterà sollievo aiuto costante giornalista fondamentale condizione fisica squadra.

L'articolo analizza dettagliatamente le performance stagionali, i crediti fantacalcio e le prospettive nella competizione, considerando anche i gironi di appartenenza e le sfide più semplici per ogni Nazionale. Vengono inoltre menzionati altri profili interessanti come Rafael Leão, con il Portogallo, e Patrik Schick, leader della Repubblica Ceca, ognuno con statistiche precise e potenziale di bonus.

La guida aiuta a costruire una rosa competitiva, bilanciando stelle consolidate e talenti da scoprire, con attenzione ai match più favorevoli e al ruolo di rigorista

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