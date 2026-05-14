Fantacampionato Gazzetta: Tre centrocampisti da monitorare in Serie A

Il Fantacampionato Gazzetta torna in scena con il penultimo appuntamento stagionale. Dopo aver passato in rassegna portieri, difensori e attaccanti, è il momento di concentrarsi sui tre centrocampisti da schierare in questo turno.

Archiviata la 36ª giornata, il Fantacampionato Gazzetta e la Serie A tornano in scena con il penultimo appuntamento stagionale. In questo ricco turno sono due in particolare le gare pronte ad attirare le attenzioni di appassionati e fantallenatori: il derby Roma- Lazio e Juventus - Fiorentina .

Dopo aver passato in rassegna portieri, difensori e attaccanti, è il momento di concentrarsi sui tre centrocampisti da schierare in questo turno. Un gol e un assist nelle ultime due partite a coronare una stagione in cui ha fatto il definitivo salto di qualità. Krstian Thorstvedt non è stata una sorpresa ma una conferma del bel Sassuolo targato Grosso. Al Fantacampionato invece, il centrocampista ha regalato ai fantallenatori più bonus di quanto ci si aspettava.

In 30 partite a voto ha collezionato quattro gol e quattro assist con una fantamedia del 6,7. Il norvegese è a due reti dal suo record di gol in neroverde e ha due giornate per eguagliarlo. La quotazione è di 42 crediti. Henrikh Mkhitaryan è stata una certezza dell'Inter e al fantacalcio fin dal suo arrivo in A nel 2019, prima alla Roma e poi in nerazzurro.

L'armeno lancia segnali di un possibile ritiro dal calcio giocato e Chivu potrebbe concedergli un buon minutaggio nelle ultime due uscite stagioni. Finora è andato a voto in 28 partite registrando quattro gol e un assist per una fantamedia del 6,6. Il costo al Fantacampionato Gazzetta è di 39 crediti. Una fantamedia che sfiora il 7 nelle ultime tre partite e un ruola nuovamente centrale nel Cagliari, ormai salvo, di Pisacane.

Gianluca Gaetano sta chiudendo al meglio una stagione iniziata bene e proseguita con qualche infortunio di troppo rimanendo comunque una delle principali opzioni in mediana e anche sulla trequarti dei sardi. Finora è andato a voto in 30 partite con due gol e tre assist. Il costo al Fantacampionato Gazzetta è di 27 crediti





Gazzetta_it / 🏆 20. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Serie A Fantacampionato Gazzetta Trento Torino Milan Inter Juventus Lazio Fiorentina Krstian Thorstvedt Henrikh Mkhitaryan Gianluca Gaetano

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Giocatori e allenatori ammoniti o espulsi nella 36ª giornata: i malus al FantacampionatoEcco la lista dei calciatori e dei tecnici che hanno ricevuto dei cartellini durante il trentaseiesimo turno di campionato

Read more »

Fantacampionato, la top 11 della 36ª giornata di Serie ADa Di Gregorio a Lautaro: ecco chi ha preso i voti più alti al fantacalcio nel trentaseiesimo turno di campionato

Read more »

Fantacampionato, la flop 11 della 36ª giornata di Serie ADa Maignan a Loyola: ecco chi ha preso i voti più bassi al fantacalcio nel trentaseiesimo turno di campionato

Read more »

Serie A e Fantacampionato Gazzetta tornano in scena con il penultimo appuntamento stagionaleIl Fantacampionato Gazzetta e la Serie A tornano in scena con il penultimo appuntamento stagionale. In questo ricco turno sono due in particolare le gare pronte ad attirare le attenzioni di appassionati e fantallenatori: il derby Roma-Lazio e Juventus-Fiorentina.

Read more »