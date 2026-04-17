Fantasista argentino entusiasta del tecnico, Autopsia su Manninger, Dubbi su panchine Milan e Napoli

Le dichiarazioni di un promettente fantasista argentino sul rapporto con il suo allenatore infiammano l'ambiente. Nel frattempo, la scomparsa di Manninger porta alla disposizione di un'autopsia. L'editoriale si concentra sui possibili cambi di panchina per Milan e Napoli, mentre il calciomercato è animato da trattative e analisi.

Le parole del fantasista argentino, leader dei lariani, hanno acceso l'entusiasmo dei tifosi e dell'ambiente attorno alla squadra. 'Per me è stata la cosa più importante', ha dichiarato, riferendosi alla fiducia riposta in lui dal tecnico. 'È un allenatore che ha tanta fiducia in noi, nei giocatori giovani, è malato di calcio, studia e lavora tanto, parla molto con noi e mi dà la fiducia per giocare come voglio'.

Questa apertura verso il suo ruolo in squadra è confermata anche dalla sua disponibilità a calciare i rigori: 'Sì, se mi dicono di calciarlo, lo calcio. Ho sbagliato gli ultimi 3, ma se l'allenatore pensa che sono il migliore per tirare il prossimo, lo calcio'. Un atteggiamento che denota grande maturità e spirito di squadra.

Il giocatore ha poi ripercorso il suo percorso di crescita: 'In tutti gli aspetti. Quando sono arrivato qua non avevo ancora giocato in prima squadra, vengo dal Real Madrid Castiglia... La scorsa era la mia prima annata in Serie A, ora sono molto maturato a sfidare questi giocatori, è un buon campionato, io penso a lavorare e migliorare tutti i giorni'.

Parallelamente, il mondo del calcio è scosso dalla triste notizia della scomparsa di Manninger, per la quale la polizia di Salisburgo ha disposto l'autopsia al fine di escludere un malore improvviso. La notizia ha destato profonda commozione tra addetti ai lavori e tifosi, ricordando la figura di un protagonista del passato.

Nel frattempo, il calciomercato continua a regalare spunti di riflessione e trattative: Maspero esprime ottimismo per il Torino, sottolineando come D'Aversa abbia portato 'grande entusiasmo' e Vlasic possieda 'valori e qualità importanti'.

L'editoriale di Lorenzo Di Benedetto analizza un tema caldo del momento: il duello Allegri-Conte e le relative implicazioni per le panchine di Milan e Napoli, entrambe alle prese con la prospettiva di un coinvolgimento della Nazionale. Prima di tali scenari, però, la lotta per la Champions League impone una concentrazione massima. Il tecnico rossonero, secondo l'analisi, avrebbe avuto ragione nel focalizzarsi sulla corsa europea piuttosto che sul titolo.

Spazio anche ai programmi dedicati alla Lega Serie C, con 'A Tutta C' che offre approfondimenti quotidiani e 'Inchiesta Risiko', a cui la Fiorentina ha replicato con un comunicato definendo le accuse 'diffamatorie e prive di fondamento'.

Gianluca Di Marzio analizza le mosse di mercato dell'Inter, che potrebbe puntare su Muharemovic e Solet in caso di partenza di Bastoni per il Barcellona, mentre per Bernardo Silva, che ha detto addio al Manchester City, la Juventus è interessata ma deve affrontare una concorrenza 'clamorosa'.

Si discute anche del futuro di Vanoli, la cui permanenza a Firenze dipenderebbe da una 'convinta scelta' della società. L'Inter sembra aver tratto lezione dal passato, come dimostra la scelta di Chivu. Di Marzio riflette anche sulla vittoria dell'Atletico Madrid e dell'identità cholesca, auspicando un ritrovamento simile per l'Italia.

Viene citato anche l'allenatore Ballardini, che si dichiara 'ambizioso quanto il presidente' dell'Avellino e considera Iannarilli il '10° attaccante'. La settimana si preannuncia decisiva per l'Empoli, tra ingiustizie arbitrali, ritiro e voci sul futuro.

Il Sindaco di Benevento si dichiara disponibile a incontrare Vigorito per la ristrutturazione dello stadio. Sul fronte femminile, la Nazionale italiana si mostra 'inarrestabile' e punta al sogno Barcellona, mentre la Nuova Zelanda è la prima a qualificarsi per Brasile 2027.

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