FAO: Crisi Alimentare Globale, Allarme per la Sicurezza, Urgente Intervento

La FAO lancia un allarme sulla crescente crisi alimentare globale, sottolineando l'urgenza di garantire l'approvvigionamento di prodotti agricoli essenziali e prevenire una catastrofe. La guerra in Medio Oriente e le interruzioni dei trasporti aggravano la situazione, mettendo a rischio milioni di persone e aumentando i prezzi dei fertilizzanti. Sono necessarie azioni rapide e coordinate per affrontare l'insicurezza alimentare e garantire la stabilità dei mercati.

La FAO , l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l' Agricoltura , lancia un allarme sulla crescente crisi di approvvigionamento alimentare a livello globale. Il capo economista dell'organizzazione sottolinea l'urgenza di evitare che questa situazione si trasformi in una catastrofe, evidenziando la necessità che le navi che trasportano prodotti agricoli essenziali riprendano a transitare attraverso lo Stretto di Hormuz il prima possibile. Questo è cruciale per prevenire distorsioni nel sistema agroalimentare, soprattutto per quanto riguarda i fertilizzanti, essenziali per la produzione agricola mondiale. La guerra in Medio Oriente ha già generato in sicurezza alimentare per milioni di persone, a causa delle interruzioni nei trasporti e delle conseguenti difficoltà di approvvigionamento di beni di prima necessità.

Secondo la FAO, la situazione attuale rischia di scatenare effetti a catena simili a quelli osservati dopo la pandemia di Covid-19, con l'aumento dei prezzi dei fertilizzanti che aggrava ulteriormente la situazione. Oggi, oltre 360 milioni di persone nel mondo soffrono la fame, e la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente se non si interviene tempestivamente. La FAO avverte che il tempo stringe, sottolineando l'importanza di evitare politiche restrittive che potrebbero innescare un aumento dei tassi di interesse e rallentare la crescita economica globale. L'ultimo indice dei prezzi alimentari, relativo a marzo, si è mantenuto relativamente stabile grazie all'ampia disponibilità di cereali, ma la pressione è in aumento ad aprile e si prevede un'intensificazione a maggio.

L'organizzazione sottolinea la necessità di rispettare la libertà di navigazione per tutte le parti coinvolte nel conflitto, evidenziando che l'interruzione delle forniture di fertilizzanti aggrava l'insicurezza alimentare per le popolazioni più vulnerabili. L'attenzione si concentra principalmente sui fertilizzanti, in particolare l'urea, che costituisce un componente chiave in molti fertilizzanti chimici, come l'azoto. Qatar e Iran, da cui proviene una parte significativa della produzione mondiale di urea derivata dal gas naturale, sono coinvolti. Circa un terzo del commercio di urea è attualmente fermo, con impianti che hanno sospeso o ridotto la produzione a causa delle restrizioni. I contratti pre-guerra, che regolavano i prezzi, sono stati sospesi a causa della forza maggiore invocata dai produttori.

La FAO prevede un aumento medio dei prezzi dei fertilizzanti del 15-20% nella prima metà del 2026. La ripresa della produzione e la riprogrammazione delle spedizioni richiederanno diverse settimane anche dopo la riapertura dello stretto. Si ritiene improbabile che i prezzi tornino ai livelli pre-guerra prima del terzo trimestre del 2026, o addirittura entro la fine dell'anno. L'impatto della guerra sulle forniture di fertilizzanti è significativo, anche se il traffico marittimo nel Golfo dovesse riprendere lentamente. Un rapido ripristino del traffico nello Stretto di Hormuz avrebbe un impatto positivo, ma incompleto e disomogeneo.

La situazione attuale potrebbe portare i paesi a ridurre le coltivazioni e ad aumentare l'uso di biocarburanti, riducendo l'offerta globale di prodotti alimentari. L'emisfero nord è già nella stagione delle coltivazioni, rendendo difficile il recupero per i raccolti in alcuni paesi, tra cui India, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Sudan, Kenya, Somalia, Turchia e Giordania, tutti dipendenti dai fertilizzanti provenienti dal Golfo e con problemi di insicurezza alimentare. La FAO suggerisce di agire rapidamente, chiedendo ad esempio ai paesi a rischio di perdere l'accesso ai fertilizzanti di base di avviare azioni immediate, considerando che le semine sono già iniziate. Potrebbero essere utilizzati meccanismi di compensazione della bilancia dei pagamenti del FMI per consentire ai paesi che necessitano di fertilizzanti di ottenerli rapidamente, evitando distorsioni. La FAO ha definito una priorità per i paesi in base al calendario delle colture e alla necessità di fertilizzanti. L'impatto della guerra è sostanziale, globale e asimmetrico, colpendo in modo sproporzionato i paesi importatori di energia, soprattutto quelli a basso reddito.





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