Far-right Europe distances from Trump post-US midterms

European far-right leaders adjust stance after US elections. Analysts note political risks as figures like Bardella and Salvini critique Trump's foreign policy.

Le élite dei partiti di estrema destra in Europa hanno avviato un chiaro distanziamento politico da Donald Trump dopo la vittoria dei Democratici nelle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Questa riallineamento strategico è significativo dato che molti di questi leader avevano precedentemente celebrato i loro legami ideologici con Trump, specialmente dopo la sua vittoria nel 2024 e le successive visite a Washington DC ricevendo sostegno da figure come Elon Musk.

La posizione di Bardella e il contesto geopolitico

Jordan Bardella, leader del Rassemblement National francese, che secondo molti sondaggi potrebbe formare il prossimo governo, ha incapsolato questo cambiamento di rotta. Bardella ha dichiarato che il secondo mandato di Trump è stato meno isolazionista rispetto al primo periodo tra il 2017 e il 2021. Ha aggiunto che l'intervento americano riguardo all'Iran ha conseguenze molto pesanti per le economie di tutto il mondo, senza menzionare direttamente Trump come responsabile di tale intervento.

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Reazioni in Germania e Italia sui conflitti internazionali

In Germania, Alice Weidel, co-leader del partito di estrema destra Alternative for Germany, ha attribuito la sconfitta repubblicana alla guerra in Iran. Ha dichiarato al giornale T-Online che Trump aveva promesso ai suoi elettori di non perseguire una politica estera interventista e che questa promessa infranta ha ora perseguitato i Repubblicani. Trump ha riconosciuto che la guerra con l'Iran ha giocato un ruolo nelle perdite del suo partito, ma ha affermato di mantenere la sua decisione.

In Italia, Matteo Salvini, leader del partito di estrema destra Lega che fa parte della coalizione di governo, ha sottolineato che il risultato americano è stato influenzato soprattutto dalle guerre, dalle tensioni internazionali e dall'aumento del costo della vita, le cui conseguenze ricadono direttamente sulle famiglie. Ha espresso la speranza che questo voto possa rappresentare un'accelerazione verso la fine dei conflitti e un ritorno alla pace.

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Analisi di Roberto Vannacci e Mujtaba Rahman

Roberto Vannacci, un ex generale italiano che guida il partito di estrema destra Futuro Nazionale, ha affermato che il risultato statunitense mostra i pericoli politici di non mantenere le promesse elettorali. Vannacci, che in precedenza aveva espresso ammirazione per la politica nazionalista America First di Trump, ha criticato il presidente per la politica estera. Ha dichiarato all'agenzia ANSA che Trump non è riuscito a soddisfare le aspettative, non è riuscito a porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina e ha lanciato una guerra contro l'Iran.

Secondo Mujtaba Rahman, managing director della consulenza sul rischio politico Eurasia Group, i leader dell'estrema destra europea si stanno distanziando da Trump per ovvie vantagemge politiche. Ha notato che la sua crescente impopolarità, in particolare per quanto riguarda il costo della vita, rischia di trasformare ciò che era una volta un vantaggio politico in un passivo elettorale. I leader sembrano voler cogliere il "momentum ideologico del trumpismo" senza essere macchiati dal "caos e dalla disruption economica della sua presidenza".

Posizioni divergenti e future implicazioni politiche

Rahman ha aggiunto che il rischio è che Trump e i suoi alleati MAGA, che vedono l'estrema destra europea come partner ideologici nella loro lotta contro l'establishment europeo, potrebbero rispondere ritirando il loro sostegno politico o persino volgendosi contro di loro. Dan Dungaciu, vicepresidente dell'opposizione hard-right Alliance for Uniting Romanians, è stato uno dei pochi a minimizzare l'entità della sconfitta dei Repubblicani, sostenendo che le notizie sulla "morte politica" di Trump sono state grandemente esagerate. Ha aggiunto che Trump non diventa automaticamente un presidente senza potere, ma passa a una presidenza in cui l'esecutivo e il Congresso si controlleranno molto più intensamente.

In Spagna, il leader del partito di estrema destra Vox, Santiago Abascal, ha fatto pochi tentativi di attenuare il suo allontanamento da Trump, dichiarando ai reporter di essere in Spagna e non nel Michigan. Ha affermato di importargli abbastanza poco ciò che accade in altri luoghi, nonostante in passato avesse vantato la sua alleanza con Trump e il movimento MAGA. Infine, Rupert Lowe, leader del partito Restore Britain, ha anche blamedato la decisione di attaccare l'Iran per la sconfitta dei Repubblicani, definendola un errore catastrofico e chiedendo cosa abbia realizzato questa guerra.