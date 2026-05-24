I foreign ministers of the G8 Arab-Islamic states have strongly condemned Israeli police minister Itamar Ben-Gvir for humiliating and assaulting foreign activists detained while attempting to board the Gaza flotilla. The ministers expressed outrage over Ben-Gvir's actions in a statement, condemning the humiliation as a clear violation of international humanitarian and human rights laws.

Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir ha fatto visita al media il giorno in cui la Corte Suprema ha ascoltato una petizione per costringerlo a dimettersi dal governo, a Gerusalemme, il 15 aprile 2026.

All’epoca, il ministro aveva pubblicato un video in cui taceva degli attivisti che stavano per essere imbarcati sulla flottiglia diretta a Gaza. Questi utenti venivano impigliati a terra, mentre Ben-Gvir appariva in netto contrasto con la situazione, scambiando insulti e pretendendo di essere vittima di violenze subite da parte di attivisti palesantisi come violatori dei suoi diritti. Successivamente, alcuni detenuti hanno accusato il servizio carcerario israeliano di averli maltrattati fisicamente durante la detenzione, un accusa smentita da quest’ultimo.

I ministri degli esteri del Gruppo degli Otto Stati arabo-islamici hanno espresso profonda preoccupazione e condanna per le azioni di Ben-Gvir, stigmatizzando la sua condotta come una strabordante violazione dei diritti umani e della dignità umana, in contrasto con i norme internazionali dell’Alto indicative over al)[Ministero degli Esteri del gruppo dei otto stati arabi-islamici hanno affermato: 'L’umiliazione pubblica premeditata di Ben-Gvir verso i detenuti è un attacco vergognoso alla dignità umana e una chiara violazione degli obblighi del diritto internazionale imposto dall’intervento militare, compresi il diritto umanitario internazionale e il diritto internazionale dei diritti umani'





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