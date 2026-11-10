Fargo, ex moglie incatenata al letto: arrestati l'ex marito e Erendira Amoles

A Fargo, in North Dakota, una donna messicana tenuta segregata dall'ex marito è stata liberata grazie a un addetto alla manutenzione. Due persone sono state arrestate.

A Fargo, nel North Dakota, la polizia ha arrestato due persone dopo aver liberato una donna messicana che, secondo quanto riportato, era stata tenuta segregata contro la sua volontà dal proprio ex marito. Il principale indagato è Arturo Calzada-Becerril, quarantenne, arrestato insieme alla quarantunenne Erendira Amoles, come confermato dal sito People. A mettere fine alla prigionia è stato l'intervento casuale di un addetto alla manutenzione dell'edificio.

Il caso riguarda una donna che l'ex marito avrebbe condotto negli Stati Uniti per poi trattenerla in un appartamento con le finestre coperte da fogli d'alluminio. Durante un controllo di routine nella struttura, l'operaio è entrato nell'abitazione e ha trovato la vittima incatenata al letto, con un lucchetto alla caviglia e una telecamera puntata su di lei.

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Come la donna è stata tenuta prigioniera nell'appartamento

La vittima era trattenuta con un lucchetto alla caviglia, collegato a una catena fissata al letto, in una stanza che le impediva di muoversi liberamente. Il dettaglio della videocamera puntata sul letto è uno degli elementi che ha reso il caso particolarmente grave agli occhi degli investigatori.

Secondo la ricostruzione fornita dalla donna agli investigatori, Calzada-Becerril le portava il cibo due volte al giorno. Nella camera era riposto un secchio, che la donna era costretta a usare come unico servizio igienico.

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La vittima ha inoltre riferito di essere stata aggredita da parte della coppia. Il suo racconto è stato avvalorato dai numerosi lividi riscontrati dai medici sul viso e sul corpo al suo arrivo in ospedale, un elemento che gli investigatori hanno considerato nella valutazione dei fatti.

La versione degli arrestati e il ruolo del figlio

Durante i rilievi nell'appartamento, Erendira Amoles si è presentata insieme al figlio di 8 anni. Amoles ha ammesso di aver serrato la catena prima di uscire a prendere il bambino, per impedire alla prigioniera di scappare.

Calzada-Becerril e Amoles si sono difesi sostenendo di essere stati aggrediti dalla vittima in passato. Si tratta di una versione difensiva che, al momento, non è stata accertata e che dovrà essere valutata nel corso del procedimento.

La presenza del bambino nell'appartamento durante l'operazione aggiunge un ulteriore elemento di preoccupazione sul contesto in cui la donna era trattenuta. Il testo di riferimento non chiarisce tuttavia il ruolo del minore nella vicenda oltre a quanto già riportato.

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Accuse contestate e prossimi passaggi del procedimento

I due arrestati devono rispondere a vario titolo di lesioni, aggressione e sequestro di persona. Le accuse riguardano sia le violenze denunciate dalla vittima sia la privazione della libertà personale protratta nel tempo.

Il reato di sequestro di persona si riferisce alla privazione della libertà di una persona contro la sua volontà, indipendentemente dal luogo in cui avviene. In questo caso, la durata della prigionia e le condizioni descritte dalla donna sono elementi centrali nella contestazione.

Il caso dimostra come il lavoro ordinario di una singola figura, in questo caso un addetto alla manutenzione, possa portare alla scoperta di una situazione di grave pericolo. Il testo di riferimento non indica date di udienze o ulteriori fasi procedurali, quindi non è possibile stabilire con precisione quali saranno i prossimi passaggi giudiziari.