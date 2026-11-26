Farmacentro, attraverso il network Mia Farmacia, sigla accordi con ItaliAssistenza e Family Care. Le farmacie offriranno badanti, teleconsulti e assistenza domiciliare per anziani e pazienti fragili, ampliando i servizi oltre la sola vendita di farmaci.

La cooperativa Farmacentro, con sede centrale a Perugia, ha annunciato l'avvio di una strategia innovativa rivoluzionando il ruolo tradizionale delle farmacie di comunità. Attraverso il suo network, identificato come Mia Farmacia, l'ente ha siglato due accordi strategici fondamentali con ItaliAssistenza spa e il Consorzio Family Care. L'obiettivo dichiarato è la trasformazione delle farmacie indipendenti aderenti in centri di assistenza sanitaria e familiare a tutto tondo, rispondendo direttamente alle mutate esigenze del sistema socio-sanitario italiano.

Nuovi Servizi e Partner Tecnologici

Il farmacista manterrà un ruolo centrale di informazione, orientamento e facilitazione dell'accesso ai servizi, agendo come primo filtro per i cittadini. Grazie agli accordi, le farmacie del network potranno offrire una serie di prestazioni finora estranee alla farmacia tradizionale. Tra i servizi disponibili vi sono la ricerca e selezione di badanti e assistenti familiari, televisite e videoconsulti specialistici in ambito geriatrico e neurologico, nonché percorsi di sostegno psicologico.

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Particolare attenzione è dedicata all'assistenza dedicata alle persone con Alzheimer e altre forme di demenza attraverso il programma DemedyaCare. Supporto specifico è inoltre offerto ai malati di Parkinson tramite il programma ParkinsonCare. L'assistenza agli anziani fragili e non autosufficienti sarà garantita dal programma AttivaCare. Le prestazioni saranno organizzate ed erogate direttamente dai partner specializzati, integrando competenze mediche e sociali.

L'Esperienza di ItaliAssistenza

ItaliAssistenza è definita dalla fonte come la home care company leader da oltre trent'anni nell'assistenza domiciliare in Italia. La sua divisione PrivatAssistenza rappresenta la prima rete nazionale italiana nei servizi di assistenza domiciliare, conta oltre 190 centri affiliati diffusi in più di 2.000 comuni. La capacità operativa della rete è elevata, con circa 50.000 famiglie assistite ogni anno, dimostrando una consolidata presenza sul territorio nazionale.

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Il Consorzio Family Care, autorizzato dal ministero del Lavoro, svolge un ruolo cruciale di supporto ai centri PrivatAssistenza. Il consorzio è responsabile della ricerca e selezione del personale di assistenza, garantendo standard qualitativi elevati per le figure professionali che entreranno nelle case dei pazienti. Questa collaborazione strutturale permette di colmare il gap tra bisogno sanitario e offerta di cura professionale qualificata.

La Visione di Marco Mariani

Marco Mariani, direttore generale di Farmacentro, dichiara che con questi accordi si compie un passo verso la farmacia del futuro. Oggi le farmacie affrontano una fase di profonda trasformazione, caratterizzata da una crescente pressione competitiva, dalla contrazione dei margini e da una progressiva riduzione degli ingressi. La risposta non può essere esclusivamente commerciale e non può limitarsi alla competizione sul prezzo.

Dobbiamo creare nuovi motivi per entrare in farmacia, intercettando bisogni reali dei cittadini e offrendo soluzioni che fino a ieri difficilmente avrebbero pensato di poter trovare al suo interno. Pensiamo a una famiglia che improvvisamente si trova nella necessità di assistere un genitore anziano, di individuare una badante qualificata o di accedere a una consulenza specialistica. Molto presto, con la progressiva attivazione di questi servizi, quella famiglia potrà trovare nella propria farmacia Mia Farmacia un interlocutore in grado di orientarla verso professionisti qualificati.

Il Ruolo di Riccardo Golinelli

Il progetto è il frutto di diversi mesi di lavoro della struttura di Farmacentro, con il contributo del presidente di Mia Farmacia, Riccardo Golinelli. Un ringraziamento particolare va al dottor Riccardo Golinelli, che ha contribuito allo sviluppo di questo progetto mettendo a disposizione la propria esperienza professionale e la propria sensibilità verso le nuove esigenze delle farmacie e dei cittadini.

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Questo risultato rappresenta un esempio concreto di quanto possa essere vincente il lavoro di squadra tra i Soci e la struttura della Cooperativa. Quando la conoscenza del territorio e dei bisogni dei cittadini, propria dei farmacisti, incontra le competenze organizzative e negoziali di Farmacentro, nascono opportunità che difficilmente una singola farmacia potrebbe costruire autonomamente. È questa la vera forza del modello cooperativo: mettere le competenze di tutti al servizio di tutti.

Impatto sul Territorio e Prossimi Passi

I nuovi servizi sono riservati in esclusiva alle farmacie del network Mia Farmacia e si affiancano a Mia Farmacia Hub, una piattaforma digitale per la comunicazione con cittadini e pazienti. Entrambi i progetti saranno presentati nei prossimi incontri territoriali del network, segnando l'inizio di una fase operativa concreta. L'iniziativa è descritta come tra le prime in Italia per impostazione e ampiezza dell'offerta.

Il progetto punta a rispondere ai bisogni di una popolazione sempre più anziana, alle esigenze delle famiglie con persone fragili o non autosufficienti e alla crescente diffusione delle patologie croniche. Il futuro della farmacia indipendente non si difende soltanto sul prezzo dei prodotti, ma soprattutto sulla qualità dei servizi, sulla capacità di innovare e sul valore della relazione con il cittadino. Farmacentro continuerà a investire su questo futuro, interpretando il proprio ruolo come costruttore di opportunità e non solo distributore di farmaci.