Farmaci GLP-1 per la perdita di peso potrebbero ridurre il rischio di cancro al seno e metastasi

Studi presentati al congresso della Società Americana di Oncologia Clinica indicano che i farmaci GLP-1, usati per diabete e obesità, sono associati a una minore incidenza di cancro al seno e a una riduzione delle metastasi in vari tumori. I meccanismi ipotizzati includono la riduzione dell'infiammazione e effetti metabolici antitumorali. Sebbene preliminari, i risultati suggeriscono un potenziale ruolo preventivo di questi farmaci.

La relazione tra farmaci per la perdita di peso e la prevenzione del cancro è al centro di una serie di studi presentati alla più importante conferenza mondiale di oncologia.

Diversi ricercatori hanno analizzato gli effetti dei farmaci GLP-1, inizialmente sviluppati per il diabete di tipo 2 e oggi ampiamente utilizzati per l'obesità, sulla comparsa e la progressione di diversi tumori. Uno studio ha evidenziato che chi assume questi farmaci ha una probabilità inferiore del 30% di sviluppare il cancro al seno, la forma più diffusa a livello globale.

Una seconda ricerca, condotta su 27.000 pazienti italiane affette dalla stessa patologia, ha rilevato che l'aggiunta dei farmaci alla terapia standard riduce del 30% il rischio di decesso. Un terzo studio, su 12.000 pazienti con tumori al seno, polmone, intestino o fegato, ha mostrato una riduzione tra il 38% e il 50% della probabilità di sviluppare metastasi. I risultati sono stati discussi al congresso annuale della Società Americana di Oncologia Clinica a Chicago.

I farmaci GLP-1 mimano l'ormone peptide-1 glucagone-simile, regolando glicemia e appetito. Oltre all'effetto sul peso, sembrano agire su vie metaboliche e infiammatorie coinvolte nell'insorgenza tumorale. Secondo la professoressa dell'Università della Pennsylvania, sebbene gli studi siano osservazionali, i dati preliminari suggeriscono un potenziale ruolo preventivo. L'obesità, specialmente post-menopausa, è un fattore di rischio noto per il cancro al seno, e la riduzione dell'infiammazione sistemica potrebbe spiegare parte dell'effetto protettivo.

Le evidenze, se confermate da trial randomizzati, potrebbero aprire nuove strategie di prevenzione, ampliando l'uso di queste molecole oltre le indicazioni attuali





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