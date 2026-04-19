Farmaci: Guida completa all'assunzione corretta per garantirne efficacia e sicurezza

Garantire l'assunzione corretta dei farmaci è essenziale per la loro efficacia e sicurezza. La guida completa spiega come, quando e con cosa assumere i medicinali, evitando errori comuni che possono comprometterne l'azione. Approfondimento sulle vie di somministrazione, l'importanza di dosi e tempi, e le interazioni con cibi e bevande.

Assumere correttamente un farmaco è fondamentale per garantirne l'efficacia e minimizzare i rischi. Ma quali sono le regole da seguire? Si può dividere una compressa per ridurne il dosaggio o triturarla? È consigliabile assumerli con tè, succhi di frutta o latte invece che con acqua? Gianni Sava, direttore di SIFMagazine della Società Italiana di Farmacologia, ha chiarito questi e altri dubbi al Corriere della Sera.

L'efficacia di un medicinale è strettamente legata al rispetto di dosi e tempi di somministrazione. Una volta ingerito, il principio attivo deve entrare nel circolo sanguigno per raggiungere il sito d'azione. Durante questo percorso, il farmaco può subire trasformazioni nel fegato, che ne possono diminuire l'attività, oppure accumularsi nei tessuti adiposi o essere eliminato, prevalentemente attraverso le urine. Dosaggi e tempi precisi sono quindi essenziali per mantenere la concentrazione del principio attivo all'interno di una finestra terapeutica ottimale per tutta la durata della terapia. Questo assicura che la dose successiva compensi la quantità di farmaco persa nel tempo trascorso dall'assunzione precedente, calcolata in base all'emivita del principio attivo. La criticità di questa regola aumenta significativamente per i farmaci con una finestra terapeutica ristretta, come ad esempio i digitalici impiegati per il trattamento di patologie cardiache. In questi casi, anche minime variazioni della concentrazione ematica possono portare a una riduzione o a un eccesso dell'attività farmacologica, con il rischio concreto di gravi intossicazioni. È altresì cruciale tenere in considerazione lo stato di salute del paziente, poiché il corretto funzionamento di fegato e reni influisce in modo determinante sulla quantità di principio attivo in circolo.

La scelta della via di somministrazione di un farmaco (capsula, iniezione, ecc.) è dettata dalle sue caratteristiche specifiche e dalla rapidità con cui si desidera ottenere l'effetto terapeutico. Le iniezioni endovenose garantiscono un assorbimento quasi immediato e il passaggio dell'intera dose nel sangue, ma richiedono generalmente l'intervento di personale sanitario qualificato. L'iniezione intramuscolare o sottocutanea allunga i tempi di assorbimento, che possono variare dai 10 ai 60 minuti, a seconda della vascolarizzazione della zona interessata. I farmaci somministrati per inalazione vengono assorbiti più o meno rapidamente in base alla dimensione delle particelle presenti nello spray o nell'aerosol.

Per quanto riguarda la somministrazione orale, la modalità più comune, l'assorbimento è generalmente più lento, impiegando fino a un'ora per completarsi, e avviene nello stomaco o nell'intestino. È fondamentale attenersi alle indicazioni sul momento dell'assunzione: a stomaco pieno o vuoto. Le raccomandazioni mirano a ottimizzare l'assorbimento del principio attivo, riducendo al minimo le perdite e tenendo conto del passaggio epatico del sangue proveniente dal tratto gastrointestinale prima che raggiunga altri organi. Questo primo passaggio epatico può comportare una trasformazione del farmaco, con una conseguente potenziale riduzione della sua efficacia, aspetto già considerato nella definizione del dosaggio. Sava sottolinea l'esistenza di formulazioni oro-dispersibili, che si sciolgono rapidamente in bocca, accelerando l'assorbimento e riducendo il rischio di degradazione epatica, poiché il sangue della bocca raggiunge direttamente il cuore senza passare dal fegato. Questa modalità è particolarmente vantaggiosa per principi attivi sensibili alla degradazione o quando si necessita di un effetto immediato, come nel caso di farmaci per lo scompenso cardiaco.

È importante non alterare le forme farmaceutiche orali come compresse, granuli, capsule, confetti o pillole, così come sciroppi. Queste preparazioni sono studiate per massimizzare l'assorbimento del principio attivo. Triturare una compressa o aprire una capsula può compromettere l'assunzione corretta del farmaco e, di conseguenza, la risposta terapeutica. La semplice suddivisione di una compressa, se non esplicitamente indicata, può alterare il dosaggio corretto, dato che la distribuzione del principio attivo al loro interno potrebbe non essere omogenea.

L'interazione con cibi e bevande, incluso l'alcol, richiede particolare attenzione. Le compresse non dovrebbero essere nascoste nel cibo, poiché il calore potrebbe alterarle o potrebbero verificarsi interazioni indesiderate con gli alimenti. In tali casi, è preferibile richiedere al medico una formulazione alternativa. Nelle terapie croniche, in particolare, la scelta della via di somministrazione deve essere concordata con il paziente per assicurarne l'aderenza alla cura. Il cambiamento autonomo della terapia è categoricamente sconsigliato.

L'efficacia di un farmaco è influenzata anche dalla velocità con cui viene processato da fegato e reni, gli organi principali deputati all'eliminazione delle sostanze. Le interazioni con altri medicinali, alimenti e bevande sono anch'esse cruciali da conoscere per prevenire eventi avversi e garantire l'efficacia del trattamento. Un errore comune nell'assunzione di farmaci per via orale riguarda il non bere una quantità sufficiente di acqua. L'acqua è essenziale per la dissoluzione delle compresse nel tratto gastrointestinale e per facilitare il loro assorbimento





ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Farmaci Assunzione Farmaci Dosaggio Farmaci Vie Di Somministrazione Interazioni Farmaci

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tarocchi per principianti: la guida completa per iniziare (senza sbagliare)In questa guida completa ti raccontiamo tutto quello che devi sapere per iniziare il tuo viaggio nel mondo dei tarocchi.

Read more »

L'IA al posto del medico prescrive farmaci e fa consulenze: dallo Utah al SalvadorL'intelligenza artificiale è già realtà nell'attività clinica di tutti i giorni a esempio è ampiamente utilizzata nelle apparecchiature di diagnostica ...

Read more »

Polifarmacia: quando troppi farmaci diventano un problema e perché serve una revisione periodicaChe cosa significa polifarmacia e qual è il numero di farmaci considerato elevato. Scopri quando troppi farmaci fanno male e hanno effetti collaterali.

Read more »

Emma sbotta contro le accuse di Ozempic: "Allenamento e piano alimentare, non farmaci"La cantante risponde a tono a un'utente su Instagram che le ha insinuato l'uso di Ozempic per dimagrire, sottolineando l'importanza di uno stile di vita sano.

Read more »

Futuro tutto da scrivere per Mourinho: 'Non posso garantire che resterò al Benfica'José Mourinho, alla vigilia della derby con lo Sporting, parla della stagione del Benfica: 'Ci sono stati pareggi che sembrano sconfitte'

Read more »

Farmaci, le regole fondamentali per usarli e conservarli bene (e non si tengono in bagno)Con le medicine si possono fare diversi errori: dal modo in cui si assumono al luogo dove si ripongono. Vale la pena di conoscerli per non correre rischi inutili, talora seri

Read more »