Farmaci pediatrici: l'allarme di Garattini sulla necessità di studi specifici e di una comunicazione etica

Silvio Garattini mette in guardia sull'uso dei farmaci nei bambini, sottolineando la mancanza di studi specifici e la necessità di una comunicazione trasparente e responsabile. Il professor Garattini evidenzia le criticità legate alla sperimentazione farmacologica, principalmente focalizzata su adulti, e l'importanza di considerare le diverse fasce d'età e le peculiarità dell'organismo infantile.

Il professor Silvio Garattini , noto farmacologo, ha recentemente sollevato un'importante questione durante un convegno a Milano, focalizzandosi sul problema dei farmaci in pediatria e sulla necessità di una comunicazione etica e deontologica. Garattini , intervenuto il 18 marzo, ha evidenziato come i medicinali siano prevalentemente testati sugli adulti, in particolare uomini, trascurando le peculiarità dell'organismo infantile.

L'assunto fondamentale è che i bambini, con il loro metabolismo in continua evoluzione e le diverse fasce d'età, reagiscono ai farmaci in modo differente rispetto agli adulti, rendendo necessaria un'attenzione specifica e studi clinici dedicati.\Il problema principale risiede nella metodologia degli studi clinici. Come sottolineato da Garattini, la maggior parte delle sperimentazioni farmacologiche coinvolge soggetti adulti, prevalentemente maschi tra i 20 e i 65 anni. Questo implica che le informazioni sull'efficacia e la sicurezza dei farmaci per i bambini siano spesso incomplete o derivate da dati non applicabili, vista la fisiologia diversa. L'assenza di studi pediatrici adeguati e la scarsa considerazione delle diverse fasce d'età rappresentano una lacuna significativa, poiché l'organismo infantile subisce rapidi cambiamenti, soprattutto durante l'adolescenza. Anche i sintomi e il decorso delle malattie possono variare notevolmente rispetto agli adulti, influenzando l'assorbimento, il metabolismo e l'eliminazione dei farmaci. Il professor Garattini ha sottolineato come la mancanza di studi specifici per i bambini porti a compromessi, come l'adeguamento delle dosi in base al peso, ma senza tenere conto delle complesse differenze fisiologiche. \La situazione attuale evidenzia la necessità di un approccio più consapevole e specifico nell'uso dei farmaci in pediatria. Garattini raccomanda la prevenzione, attraverso uno stile di vita sano, e l'uso appropriato dei medicinali, evitando l'assunzione inutile o eccessiva. I dosaggi devono essere calcolati con precisione, in base al peso e all'età, e sempre sotto la supervisione del pediatra, soprattutto per i bambini piccoli o in caso di nuovi farmaci. È essenziale seguire le indicazioni del foglietto illustrativo, evitando di modificare autonomamente le dosi e segnalando immediatamente eventuali effetti collaterali. L'appello del professor Garattini è rivolto a una maggiore attenzione verso la ricerca e lo sviluppo di farmaci pediatrici specifici, in grado di garantire efficacia e sicurezza per i bambini, tutelando la loro salute e il loro benessere





fattoquotidiano / 🏆 45. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Farmaci Pediatria Garattini Studi Clinici Bambini

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

La Rivoluzione dei Farmaci GLP-1: Tra Successi USA e Sfide EuropeeUn'analisi approfondita sull'impatto dei farmaci basati sul GLP-1 nel trattamento dell'obesità e del diabete, evidenziando le differenze significative tra il mercato statunitense e quello europeo, con un focus sulle nuove formulazioni in pillola e le sfide regolatorie.

Leggi di più »

Conte o Allegri? Orsi: 'Come ct prenderei Italiano, Palladino o Grosso, serve rischiare'Il calcio italiano vive settimane nere dopo il mancato accesso al Mondiale, per la terza volta consecutiva, da parte della Nazionale. Dagli studi di Sky Sport l'ex portiere ed allenatore Fernando Orsi

Leggi di più »

Condò si inchina a Sarri: 'Una delle sue migliori stagioni, è stato sé stesso al 100%'Il giornalista Paolo Condò, ospite come di consueto degli studi di Sky Sport dopo il pareggio di ieri sera tra Lazio e Parma (1-1), ha incensato di lodi mister Maurizio Sarri. Di seguito le sue dichi

Leggi di più »

Messico, sei morti dopo la somministrazione di sieri vitaminici in una clinicaLa procura di Sonora ha eseguito una perquisizione nella struttura, sequestrando cartelle, farmaci, soluzioni endovenose e materiale sanitario

Leggi di più »

Il viagra femminile esiste davvero? La ginecologa Monica Calcagni spiega desiderio, farmaci e falsi mitiQuando si parla di “viagra femminile” si parte già con un errore di impostazione. Il termine nasce per semplificare, ma in realtà crea più confusione che altro. Il Viagra (sildenafil) funziona perché aumenta il flusso di sangue ai corpi cavernosi: è una risposta periferica, meccanica.

Leggi di più »

Farmaci pediatrici: test inadeguati e rischi per i bambiniL'analisi di Garattini evidenzia le criticità nell'uso dei farmaci sui bambini, a causa di test clinici prevalentemente condotti su adulti maschi. Vengono discussi i diversi metabolismi e le problematiche legate ai dosaggi, all'età e allo sviluppo, sottolineando l'importanza di un approccio cauto e di un'attenta comunicazione tra scienza e giornalismo.

Leggi di più »