Farmacie si rivolgono al contrasto alla violenza di genere, HELP! Palermo lancia progetto pilota, app gratuita per donne in difficoltà

La notizia riguarda il ruolo delle farmacie in Italia nel contrastare la violenza sulle donne, in particolare il progetto pilota avviato a Palermo con l'obiettivo di aiutare farmacisti e farmaciste a comprendere segnali di aiuto e ipotesi di violenza in pazienti. Inoltre, è stata lanciata l'app gratuita 'SOS' per supportare donne e minori vittime di violenze e abusi.

In tutta Italia, farmacie sono diventate sempre più spesso pedine anti-violenza sulle donne, con il progetto pilota in corso ad opera di Federfarma a Palermo che mira ad aiutare farmacisti e farmaciste a comprendere i segnali di aiuto e ipotesi di violenza da parte di pazienti con l'obiettivo di avvisare servizi d'assistenza prima che sia troppo tardi.

Inoltre, è stata lanciata l'app gratuita ‘SOS’, da parte di cui Centro per la cura degli esiti delle relazioni violente dell'Asp di Palermo, per supportare donne e minori vittime di violenze e abusi





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