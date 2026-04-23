Farmacisti protagonisti della sostenibilità ambientale con il progetto ReMed

Il progetto ReMed, che coinvolge farmacisti, comuni e l'azienda Novo Nordisk, promuove la raccolta e il riciclo delle penne da insulina usate, contribuendo a un'economia circolare e alla riduzione dell'impatto ambientale del sistema sanitario.

Roma, 22 apr. (Adnkronos Salute) - Il ruolo del farmacista è profondamente mutato negli ultimi anni, soprattutto in seguito alla pandemia, così come è cambiata la sua posizione all'interno del Servizio Sanitario Nazionale.

Oggi il farmacista rappresenta un punto di raccordo naturale con i cittadini, offrendo un impegno che va ben oltre la tradizionale erogazione di servizi farmaceutici. Si tratta di un approccio circolare orientato al recupero, poiché i farmacisti sono da sempre attenti alla sostenibilità, considerando non solo la salute del cittadino, ma anche l'impatto ambientale delle proprie azioni.

Questa visione si concretizza in iniziative come il progetto ReMed, un programma di collaborazione pubblico-privato che si inserisce nella strategia 'Circular for Zero - the new era' di Novo Nordisk, realizzato in collaborazione con Anci. Il progetto, avviato in fase pilota nel 2024, prevede la raccolta delle penne da insulina usate per il riciclo dei materiali e si sta espandendo rapidamente, coinvolgendo sempre più città italiane.

Gaetano Manfredi, presidente Anci e sindaco di Napoli, ha sottolineato l'importanza di questa collaborazione tra Comuni e aziende per trasformare i rifiuti speciali, come le penne da insulina, in una risorsa preziosa. La corretta raccolta di questi materiali evita che diventino un problema ambientale, promuovendo un'economia circolare basata sul riuso e il riciclo. Le città italiane sono fortemente impegnate nella transizione ambientale e nella ricerca di soluzioni per ridurre le emissioni e gestire i rifiuti in modo sostenibile.

L'attività di raccolta speciale nelle farmacie rappresenta un contributo significativo a questo percorso, facilitando la gestione dei rifiuti speciali e promuovendo la consapevolezza ambientale tra i cittadini. Anci è in prima linea in questo processo, supportando i Comuni coinvolti e promuovendo iniziative innovative come ReMed. Il progetto ReMed, partito da alcune grandi città, è ora pronto ad estendersi a un numero ancora maggiore di Comuni italiani.

Jens Pii Olesen, general manager di Novo Nordisk Italia, ha evidenziato i risultati ottenuti finora, con 1,5 tonnellate di materiali raccolti in 7 città. L'ampliamento del progetto a 14 città dimostra il suo potenziale e l'impegno di Novo Nordisk verso la sostenibilità ambientale. L'obiettivo è raggiungere una copertura capillare entro la fine del 2027.

Olesen ha inoltre sottolineato che il sistema sanitario, se fosse una città, sarebbe il quinto fattore inquinante a livello ambientale, evidenziando l'importanza di ridurre l'impatto ambientale del settore sanitario attraverso iniziative come ReMed, che mira a raggiungere 'zero inquinanti nelle discariche' entro il 2045, anche grazie alla raccolta delle penne da insulina utilizzate per le terapie del diabete e dell'obesità. L'impegno dei farmacisti, tradizionalmente elevato in queste iniziative, sarà fondamentale per il successo del progetto





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