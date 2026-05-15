Fashion News Recap: Met Gala, Cannes, New York, Italy, and More

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Weekend alle porte, mettiamoci comodi e scopriamo insieme le fashion news della settimana! Maggio è quel momento dell’anno in cui tutto accelera: dal Met Gala al Festival di Cannes , passando per gli Internazionali di tennis e una raffica di collab da wishlist immediata.

E poi lei, la Bridal Era, romantica ma sempre più cool, tra pizzi couture, mini dress e dettagli da vera fashion heroine. Continua a costruire il suo immaginario fatto di sport americano, design essenziale e dettagli sofisticati. Il nuovo flagship sulla Rue des États-Unis porta in Costa Azzurra un’idea di retail calda e immersiva, dove materiali preziosi dialogano con l’estetica pulita che il brand ha costruito graniticamente negli ultimi anni.

Dopo Milano, Parigi, Londra e Seoul, Cannes diventa così una nuova tappa di un’espansione sempre più mirata e riconoscibile, anche perché nell’immaginario dello stile francese c’è sempre più una sneaker versatile, comoda e très chic come quella di AUTRY. In una settimana wow ed eccentrica come quella del Festival di Cannes, AUTRY porta il suo minimalismo e heritage sportivo in Riviera. Nella città più edgy e magnetica del mondo nasce un nuovo indirizzo destinato a diventare iconico.

Nel cuore pulsante di Soho, tra le strade più vivaci di New York, apre: uno spazio immersivo dove moda, cultura e storia del brand si incontrano in modo naturale e contemporaneo. Più di uno store, un luogo cinematografico che riflette tutta l’energia vibrante della downtown newyorkese tra superfici specchiate, vinili, dettagli di design e gli eyewear che hanno segnato la storia dell’occhialeria mondiale.

A rendere immediatamente riconoscibile la Ray-Ban House è il suo rosso acceso, luminoso e scenografico, capace di illuminare l’intero angolo di Prince Street durante la settimana più glamour dell’anno, quella del Met Gala. E tra celebrity, ambassador e ospiti della scena fashion internazionale, il nuovo spazio Ray-Ban è già il place to be della primavera newyorkese. Ci ha abituato negli anni all’idea che anche gli eventi più eleganti e apparentemente formali possano diventare leggeri, spontanei e perfino fun.

Proprio come un matrimonio. E per la nuova stagione delle cerimonie il brand immagina così una bridal collection meno fiaba perfetta e più stile vissuto con personalità. Abiti morbidi e leggerissimi si intrecciano a dettagli couture e sovrapposizioni impalpabili, incontrando candide ballerine, simbolo assoluto dell’universo Parfois: pratiche, chic e piacevolmente scanzonate. Una collezione pensata per una sposa contemporanea, libera e decisamente effortless.

Vuole raccontarci forse la sensazione più bella dell’inizio estate con ‘Il Primo Bagno’, la collezione beachwear PE26. Quel momento sospeso in cui tutto deve ancora iniziare, tutto deve ancora scriversi. Lo stile è sexy, scanzonato, colorato e assolutamente unico, proprio come il brand fondato da Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini, che continua a sorprenderci stagione dopo stagione. Zebrati vibranti, silhouette fluide e righe retro evocano un’estate tra Italia e Ibiza, libera, istintiva e decisamente unconventional.

A rendere ancora più potente l’immaginario della campagna - super visual e quasi cinematografico - ci pensano platform in sughero e maxi bag perfette per accompagnare ogni fuga estiva tra spiaggia e città. Girls le bucket bag? Easy chic, morbide e disinvolte, sono quelle borse che senti già destinate a durare una vita. Eun modello destrutturato in pelle colorata e dettagli metallici, da portare a mano, a spalla o crossbody.

Una borsa rilassata ma super sofisticata, già avvistata su due biondissime icone del momento come Charlize Theron e Sarah Pidgeon. La nostra preferita? Quella blu elettrico, pronta a dare una scarica di energia a tutta l’estate. Evviva l’artigianato, evviva le borsa Limited Edition fatte in Italia piene di personalità e che sembrano avere già una storia.

In soli 100 pezzi che profuma di artigianalità vera: la silhouette è morbida, a mezzaluna, con un intreccio sul manico che ricorda quasi un abbraccio fatto a mano. Che immaginiamo con jeans, trench e grandi occhiali scuri mentre si attraversa di corsa la Galleria e tutta la città. Minimal ma piena di anima, proprio come piacciono a noi





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