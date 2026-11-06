Fatma Betul Sayan Kaya Arrested in Turkey Fund Crisis Probe

Former Turkish minister Fatma Betul Sayan Kaya faces jail time for alleged market manipulation. The probe involves Ozata Denizcilik shares and accusations of insider trading ahead of the September crisis.

Un tribunale di Istanbul ha disposto l'arresto di Fatma Betul Sayan Kaya, ex ministro della Famiglia e dei Servizi sociali, venerdì mattina nel contesto dell'indagine sulla crisi dei fondi di investimento in Turchia. Kaya, membro di spicco del partito di governo AK, è stata trattenuta dall'autorità giudiziaria per presunti reati legati ai mercati dei capitali. La decisione arriva dopo giorni di interrogatori condotti dalla procura generale.

Dettaglie dell'Accusa e Detenzione

La richiesta di custodia cautelare è stata emanata da un tribunale di Istanbul con l'accusa di violazione della legge sui mercati dei capitali e di appartenenza a un'organizzazione finalizzata alla commissione di reati. L'ordine di fermo segue l'interrogatorio di Kaya svolto dal dipartimento incaricato di indagare sui reati di riciclaggio di denaro per conto della Procura generale di Istanbul. Questa misura repressiva mira a prevenire eventuali tentativi di fuga o di influenzare lo svolgersi delle indagini in corso.

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Il pubblico ministero ha sollevato specifiche accuse riguardante il possesso di informazioni riservate. Secondo gli atti del caso, Kaya avrebbe detenuto conoscenze non pubbliche capaci di influenzare il prezzo o il valore di strumenti del mercato dei capitali. La Procura ha inoltre evidenziato come la donna avesse contatti diretti con Emre Tezmen, un ex dirigente di una delle società di gestione patrimoniale al centro della crisi finanziaria. Queste connessioni sono considerate pivotali per la ricostruzione dei fatti e l'identificazione delle responsabilità.

Posizioni delle Parti e Dinamiche Politiche

Fatma Betul Sayan Kaya ha precedentemente rassegnato le dimissioni dalla carica di vicepresidente del partito nel settembre scorso, distanziandosi ufficialmente dall'AK Party. La sua uscita dal partito coincide temporalmente con l'ascesa delle accuse da parte dell'opposizione. Un portavoce del principale partito di opposizione, il Yeni Party, ha formulato accuse dettagliate contro la coppia Kaya, sostenendo di aver realizzato profitti illeciti. Queste dichiarazioni hanno alimentato il dibattito politico e richiesto chiarimenti immediati.

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Il coniuge di Kaya, Ilyas Kaya, è coinvolto nella medesima indagine ma è stato rilasciato con misure cautelari restrittive. Nello specifico, gli è stato imposto il divieto di lasciare il territorio nazionale. Questa distinzione nel trattamento legale sottolinea le diverse valutazioni effettuate dall'autorità giudiziaria nei confronti dei due imputati. La situazione genera notevole attenzione sui media nazionali che riportano dettagli sulle indagini.

Impatto sul Mercato e Prossimi Sviluppi

Il nucleo centrale dell'indagine concerne le transazioni effettuate su azioni della società di costruzioni navali Ozata Denizcilik. A settembre, l'opposizione ha accusato Kaya e suo marito di aver incassato circa 2,17 miliardi di lire, equivalenti a 43,27 milioni di dollari. Tale somma deriverebbe dalla vendita di investimenti per un valore iniziale combinato di 163 milioni di lire, pari a 3,25 milioni di dollari. Queste operazioni furono compiute principalmente in azioni Ozata Denizcilik nel mese di aprile.

La dinamica dei prezzi di tali titoli mostra variazioni estreme prima dell'evento critico. Le azioni di Ozata Denizcilic scambiate a circa 220 lire all'inizio di aprile, hanno raggiunto la quota di 4.980 lire il 15 settembre. Questo picco è avvenuto immediatamente prima che il settore dei fondi di investimento subisse gravi turbolenze. I sospetti di manipolazione dei prezzi su titoli con bassi volumi di scambio hanno innescato una crisi di liquidità sistemica.

Il crollo dei prezzi delle azioni è avvenuto definitivamente il 16 settembre, segnando l'inizio del caos finanziario. L'arresto di Fatma Betul Sayan Kaya rappresenta un tentativo da parte delle autorità turche di ristabilire la fiducia nelle istituzioni finanziarie. I prossimi passi processuali verranno stabiliti in base alle ulteriori prove raccolte dagli investigatori. La comunità internazionale segue con attenzione l'evoluzione di questa vicenda ad alto impatto economico e politico.