Faust alla Scala: Rustioni dirige Gounod, la regia di Erath divide

Il Faust di Gounod torna al Teatro alla Scala dopo sedici anni con la direzione di Daniele Rustioni. La musica convince, mentre la regia di Johannes Erath lascia più di un dubbio.

Il Faust di Charles Gounod è tornato al Teatro alla Scala dopo sedici anni, in una nuova produzione diretta sul podio da Daniele Rustioni e affidata alla regia di Johannes Erath. La prima serata si è tenuta di martedì, nel teatro milanese, e ha offerto un confronto netto tra un livello musicale molto alto e una messinscena che non riesce a sostenerlo. Il pubblico ha ascoltato un'opera ben eseguita, ma ne è uscito con una sensazione di disagio per ciò che ha visto in scena.

Il titolo, composto da Gounod nel 1859 a partire dal grande mito di Goethe, è stato riproposto nel Piermarini con un cast che vede Vittorio Grigolo nel ruolo di Faust e Alex Esposito in quello di Mefistofele. Ernesto Petti interpreta Valentin. Il libretto di Jules Barbier e Michel Carré concentra la vicenda sulla storia d'amore tra Faust e Marguerite, la giovane donna che paga le conseguenze del desiderio di un uomo incapace di misurarne gli effetti.

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La musica di Rustioni e l'Orchestra della Scala

La parte musicale è il punto di forza della serata, con Daniele Rustioni che guida l'Orchestra della Scala in una lettura curata e sensibile. Il ritorno di Rustioni sul podio operistico scaligero segna la fine di un'assenza di undici anni. Milanese, cresciuto musicalmente anche in questo teatro, il direttore ha maturato a Lione una familiarità profonda con il repertorio francese, che si percepisce in ogni fase dell'esecuzione.

L'introduzione orchestrale apre con archi gravi e una scrittura inquieta, da cui emerge gradualmente una melodia larga e luminosa, destinata a ritornare nella preghiera di Valentin. L'Orchestra della Scala risponde con archi di rara morbidezza, colori nitidi e una leggerezza che non rinuncia mai alla tensione drammatica. Anche il Coro scaligero si distingue, soprattutto nelle voci lontane dei contadini che benedicono Dio, dove restituisce la freschezza della vita da cui Faust si sente escluso.

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Il cast e la regia di Johannes Erath

Johannes Erath, regista con una formazione musicale e vincitore del Premio Abbiati per la sua produzione rossiniana a Pesaro, ha scelto di ambientare l'opera in un universo da circo e luna park. Nella sua lettura Mefistofele diventa un instancabile maestro di cerimonie, che governa una fantasmagoria di apparizioni. Quando Faust ottiene la giovinezza, si accende una corona di lampadine, seguita da acrobati, trampolieri, clown, cavallucci e palloncini.

Il cast vocale sostiene bene questo impianto. Vittorio Grigolo offre un Faust dalla voce generosa ed espressiva, capace di passare dallo sconforto iniziale all'impazienza del desiderio. Alex Esposito costruisce un Mefistofele di irresistibile vitalità, ironico e insinuante, con un duetto con Grigolo che funziona in modo convincente. Ernesto Petti canta con nobiltà l'invocazione di Valentin, ma la scena sembra voler infantilizzare proprio quel momento drammatico.

Perché la messinscena divide il pubblico

La scelta registica di Erath ha una sua logica, perché il diavolo è anche un grande illusionista capace di offrire all'uomo un continuo ricambio di emozioni. Nella festa popolare del secondo atto, con la musica trascinante e il valzer conclusivo, questo immaginario trova una sua efficacia. Il coro avanza in proscenio con costumi chiari che evocano atmosfere del teatro di Strehler.

Il problema emerge quando la regia trasforma Valentin, che sta per partire in guerra e affida a Dio la protezione della sorella, in un banale Pierrot con palloncino e cavalluccio. In quel passaggio la distanza tra la profondità della partitura e l'ironia visiva della messinscena diventa difficile da ignorare. Ne deriva una serata in cui il pubblico riconosce la qualità musicale dello spettacolo, ma fatica a condividere le scelte sceniche che la accompagnano.