Fausto Lama parla del ritorno dei Coma Cose e del nuovo disco, mentre Federica Nargi e Alessandro Matri si sposano dopo 17 anni

Il cantante Fausto Lama, dei Coma Cose, annuncia il nuovo disco quasi pronto e riflette sul suo passato lavorativo. Inoltre, il gossip svela le imminenti nozze di Federica Nargi e Alessandro Matri a Milano, dopo decennio e mezzo insieme e due figlie, nonostante le precedenti dichiarazioni scettiche della showgirl.

Fausto Lama , membro del duo musicale Coma Cose , ha rilasciato un'intervista in cui parla del possibile ritorno della band, del suo nuovo disco quasi pronto e della sua esperienza lavorativa prima del successo.

Ha dichiarato di aver svolto lavori come il cameriere e l'operaio, trovando bellezza in ogni esperienza, e di non escludere una reunion del gruppo. Il cantante ha anche accennato alla sua vita personale e al rapporto con la compagna, evidenziando il valore del sostegno reciproco. La notizia è stata riportata da diversi media italiani. Nel frattempo, il mondo del gossip è scosso dalla notizia del matrimonio di Federica Nargi e Alessandro Matri dopo 17 anni di relazione e due figlie.

L'indiscrezione, lanciata dall'esperta Deianira Marzano, fissa le nozze per sabato 6 giugno a Milano, in una cerimonia strettamente riservata. La coppia, che in passato aveva espresso scetticismo verso le nozze, sembra aver cambiato idea. Nargi, ex velina e personaggio televisivo tornato alla ribalta con La famiglia del Mulino Bianco, aveva dichiarato in varie interviste di non considerare più il matrimonio come un traguardo, specialmente dopo la nascita delle figlie Sofia e Beatrice. La decisione appare dunque inaspettata per molti follower.

Il rapporto tra Federica Nargi e Alessandro Matri è stato sempre caratterizzato da un forte legame nonostante le distanze dovute alla carriera di calciatore di Matri, che lo ha portato a trasferirsi in diverse città come Cagliari, Torino e Genova. Nargi ha sottolineato come entrambi abbiano cercato di proteggere la famiglia e il loro rapporto nel tempo. La chiave del successo della relazione, secondo la diretta interessata, risiederebbe nella reciproca complicità e nel sostegno incondizionato.

Matri, ad esempio, ha preso su di sé la gestione delle bambine durante la partecipazione di Nargi a Ballando con le Stelle, un gesto che lei definisce la massima dimostrazione d'amore. La coppia ha affrontato momenti difficili, alternando fasi in cui uno dei due aveva bisogno di aiuto, ma sempre ritrovando forza nell'altro. Questa storia evidenzia come, al di là delle apparenze da 'famiglia del Mulino Bianco', le relazioni richiedano impegno, flessibilità e una solida partnership emotiva





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