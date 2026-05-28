Favipiravir arriva in Francia Spagna e Paesi Bassi per contenere lhantavirus Andes a bordo della Mv Hondius

Le prime dosi di favipiravir sono state inviate a tre paesi europei per trattare i contagi da hantavirus Andes a bordo della nava da crociera, con la situazione descritta come stabile dalle autorità sanitarie

Le autorità sanitarie europee hanno iniziato a distribuire le prime confezioni di favipiravir, un antivirale sperimentale sviluppato da Fujifilm Pharmaceuticals, verso tre paesi dell'area mediterranea.

Le spedizioni sono partite il giorno in cui è stato aggiornato il bilancio del focolaio legato alla nava da crociera Mv Hondius, che ha sollevato preoccupazioni in tutta la regione. In Francia, Spagna e Paesi Bassi i farmaci sono stati ricevuti dal personale sanitario preposto ai viaggiatori in quarantena, che dovranno somministrarli nell'ambito di studi clinici o di protocolli di uso compassionevole, poiché il composto non è ancora stato autorizzato come terapia definitiva contro l'hantavirus.

Il protocollo prevede un monitoraggio stretto dei pazienti, con analisi regolari per valutare eventuali reazioni avverse e per raccogliere dati utili a capire l'efficacia del trattamento. Il focolaio ha avuto origine a bordo della Mv Hondius, una nava da crociera che aveva raccolto a bordo passeggeri ed equipaggi provenienti da ventitré nazioni diverse. All'inizio di maggio le autorità sanitarie hanno ricevuto segnalazioni di un cluster di gravi malattie respiratorie, le indagini hanno rapidamente identificato l'hantavirus Andes come responsabile.

Questo ceppo è l'unico del genere capace di trasmissione da persona a persona, anche se il contagio richiede normalmente contatti stretti e prolungati. Secondo le ricostruzioni epidemiologiche, il primo caso sarebbe avvenuto in Argentina, dove un ornitologo esposto a un roditore della Patagonia si sarebbe infettato prima di imbarcarsi. Da lì il virus si sarebbe diffuso a bordo tramite contagio interumano, coinvolgendo membri dell'equipaggio e passeggeri.

Finora la Spagna ha comunicato un nuovo contagio tra i passeggeri in quarantena, portando il totale a tredici contagi confermati. I decessi rimangono tre, tutti registrati prima del due maggio, e non se ne sono verificati nuovi negli ultimi giorni. Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha sottolineato che la situazione è stabile: i pazienti affetti ricevono cure adeguate, mentre gli altri viaggiatori continuano a rimanere in isolamento.

Per quanto riguarda l'Italia, il quadro è rassicurante: non sono stati identificati casi positivi tra i cittadini italiani presenti nel focolaio. Alcune persone sono state messi sotto sorveglianza preventiva, in quanto erano state tracciate in Italia dopo essere state a bordo della nava. Il Ministero della Salute ha segnalato quattro individui in arrivo da un volo KLN, provenienti da Calabria, Campania, Toscana e Veneto, che aveva trasportato brevemente una donna deceduta a Johannesburg.

Questi viaggiatori, sebbene asintomatici, hanno risultato negativi ai test e sono stati dimessi senza restrizioni. La cooperazione tra le autorità sanitarie di più nazioni sta continuando, con lo scopo di contenere ulteriori trasmissioni e di valutare con rigore scientifico l'opportunità di utilizzare il favipiravir come trattamento di emergenza in caso di nuovi focolai





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