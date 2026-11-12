FBI: Hacker Nordcoreani Rubano 400 Milioni con Truffa FaceStealer

L'FBI svela il gruppo Sapphire Sleet che usa deepfake e social engineering per rubare 400 milioni di dollari in cripto negli ultimi 18 mesi.

Il Federal Bureau of Investigation ( FBI) ha annunciato di Thursday che hacker supportati dallo Stato nordcoreano hanno sottratto oltre 400 milioni di dollari in criptovaluta nell'arco degli ultimi 18 mesi. Questa operazione criminale, descritta in un avviso diffuso mercoledì, si basa sull'uso di immagini registrate di nascosto di individui specifici, impiegate successivamente per prendere di mira i loro contatti sociali e professionali. L'agenzia federale ha attribuito esplicitamente queste attività a un cluster di cybercriminali nordcoreani identificati con il nome in codice Sapphire Sleet o UNC1069. L'entità del furto dimostra la sofisticazione crescente delle minacce informatiche dirette al settore delle criptovalute e ai profili finanziari elevati.

Il Meccanismo Della Truffa FaceStealer

Lo schema di ingegneria sociale, denominato dall'FBI FaceStealer, sfrutta versioni contraffatte di software per videoconferenze popolari come Zoom, Microsoft Teams e Google Meet. Le vittime vengono indotte a partecipare a videochiamate tramite inviti apparentemente provenienti da contatti reali con cui hanno interagito in passato. Tuttavia, questi contatti autentici hanno subito la compromissione dei propri account sui social media e sulle piattaforme di comunicazione, e le loro immagini sono state registrate segretamente dagli aggressori. L'uso di identità rubate aumenta drasticamente la fiducia della vittima al momento dell'incontro virtuale, facilitando l'accesso iniziale alla rete infetta.

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Una volta entrati nella chiamata video, le vittime si trovano ad affrontare un falso errore tecnico che richiede una correzione immediata. Per risolvere il problema, devono cliccare su un link malevolo, il quale infetta istantaneamente il computer dell'utente e i suoi account sui social media. L'FBI ha precisato che le stesse vittime vengono registrate durante questa fase, ampliando il materiale compromettente a disposizione degli hacker. Il gruppo UNC1069 utilizza quindi i contatti della vittima infetta per espandere l'attacco verso nuove vittime, creando un effetto domino virale che accelera la diffusione del malware e l'accesso ai fondi.

Sviluppi Recenti E Integrazione Dell'Intelligenza Artificiale

Oltre alle tecniche tradizionali di ingegneria sociale, gli investigatori hanno rilevato che gli hacker stanno iniziando a impiegare l'intelligenza artificiale per creare video deepfake di persone note e influenti. Questi soggetti target sono selezionati specificamente dai settori delle criptovalute e della blockchain, aree ad alto valore economico che attirano l'attenzione dei gruppi criminosi statali. La capacità di generare contenuti multimediali falsi realistici rappresenta un salto qualitativo nella capacità degli aggressori di bypassare le verifiche di identità e di manipolare le vittime con un livello di credibilità prima inimmaginabile. Questa evoluzione tecnologica rende le difese tradizionali meno efficaci e richiede nuove strategie di riconoscimento delle minacce.

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L'FBI ha confermato di aver identificato e sequestrato oltre 900 video registrati tramite le webcam delle vittime durante questi attacchi. Il numero elevato di registrazioni sottratte sottolinea la pervasività del crimine e il potenziale di ulteriore abuso da parte del gruppo Sapphire Sleet. Le informazioni ottenute da questi video vengono sfruttate per estorcere risorse o per amplificare la portata degli attacchi successivi contro reti più ampie. La condivisione di queste evidenze con il pubblico mira a sensibilizzare le aziende e gli individui sul rischio concreto di compromissione digitale a livello personale e organizzativo.

Distinzione Dall'Attacco A Binance E Impatto Sul Settore

L'FBI ha chiarito che il cluster Sapphire Sleet, noto anche come UNC1069, è un gruppo distinto dagli hacker nordcoreani collegati all'ormai celebre attacco da 6,3 miliardi di dollari all'exchange di criptovalute Binance. Mentre l'attacco a Binance ha coinvolto attori già identificati da FBI e industrie private di sicurezza, questa nuova campagna dimostra la proliferazione di ulteriori celluli operative nel panorama criminoso nordcoreano. La distinzione è cruciale per comprendere che non si tratta di un singolo evento isolato, ma di una strategia multipla e diversificata per il finanziamento dello Stato. Ogni gruppo opera con tecniche leggermente diverse, richiedendo risposte di difesa specifiche per ciascuna minaccia.

La rivelazione dell'FBI evidenzia l'impatto reale sul mercato globale delle criptovalute, dove la fiducia degli investitori e la sicurezza dei fondi sono costantemente messe alla prova. Le aziende del settore blockchain e le piattaforme di scambio devono implementare misure di verifica dell'identità più rigorose, includendo controlli indipendenti non basati esclusivamente su videochiamate. La collaborazione tra agenzie governative e settore privato rimane essenziale per contrastare queste minacce in continua evoluzione. Gli avvisi di sicurezza rilasciati pubblicamente servono anche a educare gli utenti finali sui segnali di allarme, come richieste insolite di condivisione schermo o collegamenti a piattaforme sconosciute durante le comunicazioni digitali.