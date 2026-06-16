FBI sventa attentato con droni e cecchini contro evento UFC alla Casa Bianca

L'FBI ha arrestato cinque persone accusate di aver pianificato un attacco all'evento UFC Freedom 250 sul prato della Casa Bianca, usando droni esplosivi e cecchini. Il presidente Trump, presente, ha festeggiato il suo 80° compleanno. Il gruppo era motivato da teorie complottiste e rabbia per il caso Epstein. L'allarme lanciato dalla madre di un sospettato ha permesso di sventare la tragedia.

L' FBI ha sventato un complotto pianificato per attaccare l'evento UFC Freedom 250, tenutosi sul prato della Casa Bianca a Washington D.C. il 14 giugno 2026, in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti e dell'80° compleanno del presidente Donald Trump .

Il piano prevedeva l'utilizzo di droni caricati con esplosivo per colpire il lato nord della residenza presidenziale. L'obiettivo era creare il panico e indirizzare i partecipanti verso un'uscita prestabilita, dove dei cecchini avrebbero aperto il fuoco sui politici in fuga e su altri presenti. Tra i principali obiettivi figuravano il presidente Trump, vari legislatori repubblicani di alto rango, donatori e funzionari dell'amministrazione, tutti riuniti per l'evento commemorativo.

L'FBI è intervenuta prima che il piano potesse essere messo in atto, arrestando cinque persone direttamente coinvolte nella cospirazione. Secondo i documenti del tribunale, il gruppo sembrava essere motivato da teorie del complotto antigovernative e da rabbia per la gestione dei fascicoli investigativi sul caso del molestatore sessuale Jeffrey Epstein.

Inoltre, uno degli imputati aveva espresso l'intenzione di colpire legislatori che avevano ricevuto finanziamenti da gruppi filoisraeliani. L'allarme è scattato quando la madre di uno dei sospettati, il diciannovenne Tycen Proper, ha contattato la polizia dell'Ohio, segnalando gli insoliti acquisti di armi del figlio e le sue preoccupanti interazioni online. Successivamente, Proper ha ammesso agli agenti dell'FBI di essere a conoscenza del piano coordinato.

Il direttore dell'FBI, Kash Patel, ha confermato che l'agenzia, insieme alle forze dell'ordine partner, ha individuato la minaccia il 10 giugno, coinvolgente individui provenienti da fuori l'area della capitale. Almeno tre dei cinque arrestati sono stati accusati di cospirazione per commettere omicidio. Altri capi d'imputazione includono cospirazione contro gli Stati Uniti e reati legati alle armi. Fonti di Fox News Digital indicano che il gruppo could essere composto fino a 23 persone, suggerendo una rete più ampia.

Il vicepresidente JD Vance, commentando la vicenda, ha sottolineato che un'operazione di tale portata richiederebbe finanziamenti e coordinamento seri, indicando la possibile esistenza di reti sotterranee che alimentano tale violenza. Anche il presidente Trump, al G7 in Francia, ha dichiarato di non essere stato informato del piano, evidenziando la riserva operativa delle indagini.

L'evento UFC si è svolto regolarmente senza incidenti, ma la minaccia ha posto interrogativi sulla sicurezza di grandi raduni politici e sulla crescente polarizzazione che può tradursi in atti di violenza estrema. Il caso evidenzia il ruolo critico delle segnalazioni dei familiari e della sorveglianza digitale nell'individuare piani terroristici domestici.

La complessità del Piano, con l'uso di droni e cecchini, riflette una minaccia ibrida che combina tecnologie avanzate e tattiche di terra, richiedendo una risposta coordinata tra agenzie federali e locali. L'inchiesta è ancora in corso per identificare eventuali altri collegamenti e finanziatori del gruppo. Questo episodio ricorda le continue sfide alla sicurezza nazionale rappresentate dall'estremismo interno motivato da ideologie cospirative e risentimenti personali, in un contesto politico altamente polarizzato.

Le autorità hanno sottolineato l'importanza della collaborazione pubblica nel prevenire attentati,specialmente quando i segnali di pericolo emergono in ambienti online e attraverso comportamenti anomali. La vicenda ha anche sollevato dibattiti sul controllo delle armi e sulla regolamentazione dei droni, strumenti sempre più accessibili che possono essere convertiti a fini illeciti. Mentre l'FBI continua le indagini, il pubblico e i legislatori sono chiamati a riflettere sulle misure di sicurezza necessarie per proteggere eventi di alto profilo senza compromettere le libertà civili.

Il successo nello sventare questo attacco ha evidenziato l'efficacia delle operazioni di intelligence, ma anche le potenziali lacune nella prevenzione quando i piani sono orchestrati dapiccoli gruppi isolati ma determinati. L'impatto psicologico di un tale attentato, se fosse riuscito, sarebbe stato enorme, considerando la visibilità globale dell'evento e la presenza del capo di stato.

Le rivelazioni sui motivi del gruppo, legati anche a casi giudiziari specifici come quello di Epstein, mostrano come controversie giudiziarie possano trasformarsi in catalizzatori per violenza estrema. In conclusione, questo episodio rappresenta un monito sulle minacce domestiche contemporanee, che spesso traggono origine da un mix di ideologia, risentimento personale e accesso a tecnologie pericolose, richiedendo una vigilanza costante e una risposta multidisciplinare da parte delle istituzioni





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