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FCAS: Merz e Macron concordano sulla difficoltà del progetto del caccia europeo

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FCAS: Merz e Macron concordano sulla difficoltà del progetto del caccia europeo
FCASFuture Combat Air SystemCaccia Di Nuova Generazione
📆6/8/2026 3:10 PM
📰Internazionale
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Il progetto del Future Combat Air System (FCAS), il caccia di nuova generazione europeo, sembra essere in difficoltà. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron hanno concluso che le aziende coinvolte nella costruzione del jet non sono in grado di raggiungere un accordo. Tuttavia, entrambi i leader hanno concordato che i Paesi coinvolti nel progetto continueranno a sviluppare un sistema di droni e una rete di dati correlati.

Il progetto del Future Combat Air System ( FCAS ), il caccia di nuova generazione europeo, sembra essere in difficoltà. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron hanno concluso che le aziende coinvolte nella costruzione del jet non sono in grado di raggiungere un accordo.

Tuttavia, entrambi i leader hanno concordato che i Paesi coinvolti nel progetto continueranno a sviluppare un sistema di droni e una rete di dati correlati. La notizia è stata riportata da Reuters il 8 giugno

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FCAS Future Combat Air System Caccia Di Nuova Generazione Friedrich Merz Emmanuel Macron Droni Rete Di Dati

 

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