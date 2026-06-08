FCAS: Merz e Macron concordano sulla difficoltà del progetto del caccia europeo

Il progetto del Future Combat Air System (FCAS), il caccia di nuova generazione europeo, sembra essere in difficoltà. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron hanno concluso che le aziende coinvolte nella costruzione del jet non sono in grado di raggiungere un accordo. Tuttavia, entrambi i leader hanno concordato che i Paesi coinvolti nel progetto continueranno a sviluppare un sistema di droni e una rete di dati correlati.

Il progetto del Future Combat Air System ( FCAS ), il caccia di nuova generazione europeo, sembra essere in difficoltà. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron hanno concluso che le aziende coinvolte nella costruzione del jet non sono in grado di raggiungere un accordo.

Tuttavia, entrambi i leader hanno concordato che i Paesi coinvolti nel progetto continueranno a sviluppare un sistema di droni e una rete di dati correlati. La notizia è stata riportata da Reuters il 8 giugno





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