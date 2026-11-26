La Commissione Federale per le Comunicazioni USA autorizza il piano Starmind di SpaceX per 1 milione di satelliti. Polemica su traffico spaziale e impatto ambientale.

La Commissione Federale per le Comunicazioni degli Stati Uniti ha conferito l'approvazione definitiva al progetto Starmind di SpaceX, consentendo l'immissione orbitale di un milione di nuovi satelliti a partire da giugno. Questa decisione autorizza il piano presentato da Elon Musk per creare centri dati spaziali dedicati al supporto delle applicazioni di intelligenza artificiale nei prossimi decenni.

Dettagli tecnici e infrastrutture orbitali

Il piano Starmind prevede lo spostamento delle capacità di calcolo oltre i confini terrestri mediante la costruzione di data center orbitali. Brendan Carr, presidente della commissione governativa americana, ha evidenziato come questa infrastruttura utilizzerà pannelli solari dedicati per alimentare i sistemi, evitando lo spreco di enormi quantità di energia elettrica e acqua necessarie per il raffreddamento a Terra. Al momento, i sistemi di protezione contro i raggi solari sono ancora in fase di perfezionamento per garantire la sicurezza dei complessi meccanismi satellitari.

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Polemiche e preoccupazioni scientifiche

L'annuncio ha scatenato un acceso dibattito immediato tra le comunità scientifiche e gli enti di regolamentazione. La Società Astronautica Americana ha espresso una seria preoccupazione riguardo al futuro della ricerca astronomica, temendo che il sovraccarico di traffico spaziale comprometta le osservazioni celesti. Inoltre, rimangono dubbi significativi sull'impatto ambientale derivante dai materiali rilasciati durante il rientro dei satelliti e sulle potenziali interferenze nelle comunicazioni globali.

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Iniziative filantropiche e futuro delle nuove generazioni

Parallelamente all'annuncio tecnico, Musk ha lanciato un'iniziativa filantropica che prevede la donazione di due azioni SpaceX a ogni bambino nato negli Stati Uniti tra il 2025 e il 2028. Questa regalia, dal valore complessivo di 18 miliardi di dollari, verrà accreditata sui fondi di investimento denominati Trump Accounts. L'obiettivo dichiarato è fornire alle nuove generazioni una risorsa finanziaria che potrebbe, in futuro, contribuire a finanziare viaggi spaziali verso Marte, uno dei sogni più noti del fondatore di SpaceX.