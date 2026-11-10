FDA e farmaci GLP-1: allarme perdita della vista da Ozempic a Wegovy

La FDA avverte sul rischio di NAION con agonisti GLP-1 come Ozempic. Analisi di 134.253 pazienti mostra aumento 68% casi neuropatia ottica ischemica.

La Food and Drug Administration ha comunicato il 9 novembre 2026 l'emergere di un potenziale rischio grave associato all'uso di farmaci GLP-1, noti anche come agonisti del recettore GLP-1. L'agenzia regolatoria americana ha imposto nuove avvertenze per i pazienti e i medici riguardo a un'insolita complicanza oculare. Questa decisione influisce direttamente sull'intera categoria di medicinali utilizzati per il diabete di tipo 2 e la gestione del peso corporeo.

La natura della neuropatia ottica ischemica

La condizione in questione è la neuropatia ottica ischemica anteriore non arteritica, identificata come NAION. Questa patologia colpisce il nervo ottico interrompendo l'afflusso di sangue alla sua parte anteriore. Tale blocco danneggia le fibre nervose responsabili della trasmissione delle immagini dal bulbo oculare al cervello. Le vittime riportano spesso una perdita improvvisa della vista, un sintomo che si manifesta solitamente senza dolore.

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La NAION interessa inizialmente un solo occhio, ma nei casi più gravi il danno è permanente e irreversibile. I sintomi specifici includono macchie cieche, distorsione dei colori, visione offuscata o una visione a tunnel. I pazienti notano questi difetti visivi al risveglio, quando il disturbo diventa improvvisamente evidente. L'agenzia statunitense classifica questa malattia come rara ma pericolosa per la salute visiva.

Analisi clinica e dati statistici sui pazienti

L'Food and Drug Administration ha basato la sua decisione su un'analisi approfondita di 126 studi clinici randomizzati. Questo vasto studio ha coinvolto complessivamente 134.253 pazienti, di cui 78.217 trattati con farmaci GLP-1. Gli altri 56.036 partecipanti hanno ricevuto un placebo o altri medicinali per controllare la glicemia come gruppo di controllo. I ricercatori hanno isolato 15 casi probabili di neuropatia ottica ischemica nell'intero pool di partecipanti.

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Nel gruppo dei pazienti che assumevano agonisti GLP-1 sono stati registrati dieci casi. Cinque casi sono stati invece identificati nel gruppo di confronto che non utilizzava questi specifici farmaci. Rapportando i dati alla durata complessiva dei trattamenti, l'incidenza è risultata pari a 6,4 casi ogni 100mila anni-persona tra gli utilizzatori. Questo indicatore statistico tiene conto del numero di pazienti e del tempo di osservazione.

Confronto con placebo e altri trattamenti farmacologici

Il tasso registrato tra i pazienti curati con GLP-1 è risultato superiore di circa il 68 per cento rispetto al gruppo di controllo. In termini assoluti, la differenza corrisponde a 2,6 casi ogni 100mila anni di trattamento. Nonostante l'aumento percentuale sembri rilevante, i medici sottolineano che si tratta di un evento estremamente raro nella popolazione generale. La Food and Drug Administration ha comunque ritenuto i dati sufficientemente preoccupanti per intervenire.

L'agenzia ha cercato ulteriori conferme analizzando le cartelle cliniche di pazienti diabetici curati tra il 2019 e il 2024. Il confronto con altre categorie di farmaci ha mostrato risultati differenziati. Il rischio di neuropatia ottica è risultato significativamente più elevato rispetto ai pazienti che assumevano inibitori DPP-4. Al contrario, il rischio non è aumentato significativamente rispetto a quelli trattati con inibitori SGLT-2.

Meccanismi biologici e fattori di rischio comorbidità

L'Food and Drug Administration ha anche esaminato le segnalazioni di effetti avversi arrivate dopo la commercializzazione dei medicinali. Inoltre, sono stati analizzati i dati provenienti da studi condotti su modelli animali. Tuttavia, queste indagini non hanno permesso di identificare un meccanismo biologico chiaro. I ricercatori non hanno ancora capito come i farmaci GLP-1 possano aumentare il rischio di danneggiare il nervo ottico direttamente.

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Un elemento fondamentale da considerare è che molti pazienti assumono questi medicinali soffrendo già di patologie preesistenti. Il diabete, l'ipertensione, le apnee notturne, le malattie renali e l'anemia rappresentano fattori di rischio indipendenti per la NAION. Anche il fumo contribuisce ad aumentare il pericolo di sviluppare questa complicanza oculare grave. I medici invitano i pazienti a contattare subito il professionista sanitario in caso di sintomi visivi insoliti.