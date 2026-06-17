Fed: Tassi invariati, ma metà del Comitato vuole aumenti. UE pronta a difesa commerciale contro la Cina.

La Federal Reserve lascia i tassi di interesse invariati nella prima riunione con Warsh, ma le proiezioni rivelano un netto spostamento verso l'austerità: metà dei membri del FOMC ora crede siano necessari rialzi per contrastare l'inflazione, anche a causa del petrolio. Contemporaneamente, l'UE annuncia una linea dura sulla Cina al summit.

In una riunione che ha segnato l'inizio della nuova era sotto la guida di Kevin Warsh , la Federal Reserve ha deciso di mantenere invariata la politica monetaria , lasciando i tassi di interesse nella forchetta tra il 3,50% e il 3,75%.

La decisione, comunicata attraverso un bollettino notevolmente più conciso rispetto al passato, è stata presa all'unanimità. La banca centrale ha ribadito l'impegno a garantire la stabilità dei prezzi e a mantenere riserve abbondanti nel sistema bancario. Le nuove proiezioni economiche rivelano però un significativo cambiamento nelle aspettative: l'inflazione prevista per il 2026 è stata rivista al rialzo al 3,6% per l'indice complessivo e al 3,3% per la componente di base, rispetto al 2,7% di marzo.

Parallelamente, sono state leggermente ridotte le stime di crescita del PIL al 2,2% e di disoccupazione al 4,3%. Il dato più significativo emerge dalle preferenze dei membri del Federal Open Market Committee: quasi la metà dei diciannove componenti ha ora perso la fiducia che il semplice mantenimento dei tassi sia sufficiente a riportare l'inflazione al target del 2%, citando l'impennata dei prezzi del petrolio a seguito delle tensioni con l'Iran.

Nove membri ritengono che quest'anno sarà necessario un aumento dei tassi, un netto cambiamento rispetto alle proiezioni precedenti in cui nessuno aveva espresso questa view. Di questi, sei credono che serviranno più di un rialzo di 25 punti base. Solo otto preferiscono lo status quo, mentre uno auspica un taglio e un altro non ha espresso preferenze. Questo spostamento interno riflette le crescenti preoccupazioni per la persistenza dell'inflazione.

In ambito geopolitico ed europeo, le cronache si concentrano anche su altri fronti. L'Unione Europea, dopo il ritrovato allineamento con gli Stati Uniti, promette una "linea dura" nei confronti della Cina, accusata di minacciare "dal 50 al 70 per cento dell'industria in diversi Stati membri". La questione cinese è diventata un punto centrale del summit europeo, con il mandato conferito a Ursula von der Leyen per sviluppare un nuovo strumento di difesa commerciale.

Intanto, dal fronte americano, emergono dichiarazioni polemiche dell'ex presidente Trump che paragona la situazione attuale a "cinque volte peggio di Sleepy Joe" e anticipa la preparazione di un assegno da 30 miliardi per l'Iran, in apparente contrasto con la retorica di politica estera più dura





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