La Federazione trevigiana Fism ha elaborato un nuovo codice etico di undici articoli per la rete nazionale, stabilendo norme rigorose su social media e dignità dopo un controverso licenziamento.

La Federazione trevigiana, fortemente legata alla Fism che gestisce le scuole materne, ha completato una lunga elaborazione destinata a ridefinire gli standard comportamentali dell'intera rete nazionale educativa. L'iniziativa nasce in diretta risposta a un caso giudiziario che ha visto una docente di un istituto parrocchiale nella provincia di Treviso licenziata per la presenza di un profilo su OnlyFans. Questo evento ha innescato un processo di revisione normativa che interessa tutti gli operatori della scuola, indipendentemente dal loro status contrattuale o dalla loro qualifica professionale.

Origine del caso controverso e contesto giuridico

La docente in questione aveva insegnato in un istituto religioso situato nella provincia di Treviso, dove è stata oggetto di un provvedimento di cessazione del rapporto di lavoro. La motivazione principale risiedeva nella scoperta della sua attività su una piattaforma di condivisione di contenuti per adulti, nota come OnlyFans. Tuttavia, il rapporto contrattuale che legava la lavoratrice all'istituto non conteneva alcuna clausola specifica che vietasse esplicitamente tale attività o regolamentasse una casistica di questo tipo.

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Poiché mancavano disposizioni scritte a sostegno del licenziamento, la docente ha deciso di impugnare la decisione presso il tribunale competente. La questione ha sollevato ampi dibattiti riguardo alla privacy dei lavoratori e ai limiti dell'autorità scolastica nel regolare la vita privata dei docenti, creando un vuoto normativo che la Federazione ha cercato di colmare attraverso un'azione proattiva e strutturata.

Struttura del nuovo codice etico nazionale

Per oltre un anno, la Federazione trevigiana ha lavorato instancabilmente per stilare un documento dettagliato che fosse capace di affrontare le sfide emergenti nel contesto educativo moderno. Il risultato è un codice etico composto da undici articoli chiari e vincolanti, progettati per essere adottati uniformemente da tutta la rete Fism a livello nazionale. Il testo non sostituisce il contratto collettivo nazionale di lavoro, né il regolamento interno delle singole scuole o le vigenti normative giuridiche italiane.

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Al contrario, il documento funge da complemento e affiancamento a quanto già previsto dalla legge, creando una bussola morale aggiuntiva per i dipendenti. La sua applicazione è obbligatoria per tutto il personale della scuola, spaziando dagli insegnanti agli altri operatori, senza distinzioni basate sulla tipologia contrattuale o sul ruolo ricoperto all'interno dell'istituto. Questo approccio garantisce una coerenza operativa e culturale trasversale a tutte le strutture educative affiliate.

Protezione del minore e uso responsabile dei digitali

Al centro della nuova normativa etica è stato posto il bambino, garantendo che ogni azione del personale scolastico sia diretta alla tutela della sua dignità e del suo sviluppo psicofisico. Il codice vieta rigorosamente qualsiasi trattamento lesivo della dignità umana, stabilendo standard elevati di comportamento che il personale è tenuto a rispettare in ogni circostanza, sia all'interno che all'esterno delle aule. La protezione dell'infanzia rimane il pilastro insindacabile di questa iniziativa.

Un aspetto cruciale del documento riguarda la disciplina dell'uso responsabile degli strumenti digitali e dei social media. Riconoscendo la complessità del panorama digitale contemporaneo, la Federazione ha introdotto regole specifiche per evitare conflitti di interesse o situazioni che possano compromettere la credibilità istituzionale della scuola. La regola impone al personale di attenersi scrupolosamente a quanto previsto, estendendo la responsabilità comportamentale oltre l'orario di lavoro ufficiale.

Impatto sul personale e prospettive future

La nuova direttiva avrà un impatto significativo su tutti i membri dello staff delle scuole materne e degli istituti religiosi aderenti alla rete. Ogni dipendente dovrà studiare attentamente i contenuti del codice per assicurarsi che le proprie azioni private e professionali siano in piena armonia con i principi etici stabiliti. La chiarezza delle undici articoli mira a prevenire futuri contenziosi legali simili a quello che ha portato al licenziamento della docente trevigiana.

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L'adozione di questo standard offre alla Federazione un potente strumento di prevenzione e gestione dei rischi reputazionali. Fornisce inoltre una guida certa ai dirigenti scolastici che dovranno applicare le regole in caso di violazioni. La Federazione trevigiana, attraverso questa mossa, ha stabilito un precedente importante che potrebbe influenzare le politiche del personale educativo in altri settori, dimostrando come la reazione a un singolo caso possa generare cambiamenti sistematici duraturi nel settore della formazione e dell'educazione in Italia.