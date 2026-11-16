Federconsumatori raccomanda ai clienti Revolut di valutare alternative bancarie dopo l'amministrazione giudiziaria di Milano per evitare blocchi cautelativi e truffe.

Il Tribunale di Milano ha disposto l' amministrazione giudiziaria nei confronti di Revolut, generando un'allerta immediata tra gli utenti della piattaforma. L'associazione Federconsumatori ha emesso una raccomandazione critica invitando i correntisti, in particolare coloro che ricevono stipendi o pensioni sul conto, a valutare seriamente l'apertura di un mezzo di pagamento alternativo presso un'altra istituzione bancaria.

Natura del Provvedimento e Rischio Controlli

La decisione del Tribunale di Milano, specificamente la sezione misure di prevenzione, ha innescato preoccupazioni operative e legali per la società di financial technology. Sebbene Revolut abbia confermato che i servizi per privati e imprese continueranno senza interruzioni immediate, l'associazione Federconsumatori segnala un aumento del rischio di controlli più stringenti sulla clientela.

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Questa fase di indagine potrebbe tradursi in verifiche approfondite su identità, origine dei fondi e movimenti anomali. Il pericolo concreto, al momento, non è la chiusura istantanea dei servizi, ma un aumento delle richieste documentali e l'eventuale imposizione di blocchi cautelativi sui conti e sulle operazioni finanziarie.

Consegni Pratici per i Clienti Rivoluz

Federconsumatori invita esplicitamente i correntisti a tenersi costantemente aggiornati attraverso i canali ufficiali dell'istituto. È fondamentale controllare con regolarità lo stato del conto, conservando accuratamente gli estratti conto e tutte le comunicazioni ricevute per documentare la propria attività finanziaria.

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Per chi utilizza Revolut come unico strumento per la ricezione di pagamenti essenziali, come stipendi e pensioni, sarebbe opportuno dotarsi di un mezzo di pagamento alternativo presso un'altra banca. Questa misura precauzionale mira a evitare disagi e il blocco del conto per esigenze investigative, garantendo la continuità delle transazioni quotidiane.

Allerta Frodi e Nuove Minacce Online

La situazione attuale presenta un rischio significativo di aumento delle truffe informatiche. I malintenzionati potrebbero sfruttare la notizia dell'amministrazione giudiziaria per inviare falsi messaggi di verifica del conto, chiedendo codici riservati o richiedendo trasferimenti di denaro ingannevoli.

L'associazione ricorda che è sempre bene diffidare di sms, email o telefonate che citano l'amministrazione giudiziaria. Gli utenti devono informarsi esclusivamente tramite i canali ufficiali della banca e non condividere mai dati sensibili con soggetti non verificati che approfittano della crisi di fiducia.

Assistenza e Necessità di Vigilanza Finanziaria

Federconsumatori offre assistenza diretta ai cittadini coinvolti nella vicenda. In caso di dubbi, blocchi immotivati, ritardi o anomalie nelle transazioni, gli utenti possono rivolgersi agli sportelli dell'associazione per ottenere supporto e informazioni dettagliate sulla propria posizione.

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La vicenda evidenzia un urgente bisogno di vigilanza più stringente sugli strumenti di finanza digitale, in relazione all'antiriciclaggio e alla correttezza verso gli utenti. L'associazione auspica che siano chiarite le responsabilità riguardo ai fatti emersi e che siano tutelati, prima di tutto, i diritti dei clienti e il loro diritto all'informazione.