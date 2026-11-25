Federica Brignone annuncia il ritiro dopo la grave frattura del piatto tibiale subita nel 2025. Analisi medica delle conseguenze e del percorso di recupero.

Federica Brignone ha annunciato il suo addio allo sci agonistico il 25 novembre 2026, chiudendo una carriera coronata da due medaglie d'oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La decisione finale è stata dettata dalla persistente e insormontabile difficoltà fisica legata a un grave infortunio subito oltre un anno fa.

La decisione e il contesto dell'addio

La campionessa italiana, oggi 36 anni, ha condiviso la notizia attraverso un post su Instagram il 25 novembre 2026. Ha spiegato che nonostante un impegno enorme nel recupero, il dolore alla gamba sinistra rimane incompatibile con la pratica dello sport ad alto livello. Ha precisato che il ritorno sulla neve a Cervinia, a soli tre mesi dall'intervento, non ha prodotto i risultati sperati, confermando la necessità di chiudere la stagione agonistica.

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La scelta è stata definita molto difficile, ma necessaria per tutelare la propria salute. Brignone ha voluto aprire un'ultima volta il cancelletto di gara per salutare il mondo dello sci e i suoi tifosi, senza però fornire ancora date o luoghi specifici per il suo commiato ufficiale.

La gravità medica della frattura del piatto tibiale

L'infortunio letale per la sua carriera è avvenuto il 3 aprile 2025 durante una gara di slalom gigante ai Campionati italiani di sci a Val di Fassa. La caduta ha causato una frattura del piatto tibiale scomposta e pluriframmentaria, una lesione complessa che coinvolge la parte superiore della tibia dove si appoggia il femore.

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Questo tipo di trauma è particolarmente serio perché colpisce una superficie articolare cruciale per la distribuzione del peso e delle forze durante il movimento. Oltre alla rottura ossea, l'atleta ha riportato lesioni alle strutture legamentose del compartimento mediale del ginocchio, compromettendo sia l'osso che la stabilità articolare.

Intervento chirurgico e difficoltà del recupero articolare

La notte stessa dell'incidente, il 3 aprile 2025, Brignone è stata operata alla Clinica La Madonnina di Milano da un'équipe medica specializzata. L'obiettivo chirurgico era riallineare i frammenti ossei e stabilizzare la struttura per ricostruire la superficie articolare.

La ricerca scientifica evidenzia che il recupero dopo una frattura del piatto tibiale è spesso lungo e complesso. Uno studio condotto su 1.101 pazienti con lesioni simili documenta che, nonostante molti ottengano una funzionalità accettabile per la vita quotidiana, il ritorno agli sport agonistici richiede il ripristino completo di mobilità, forza muscolare e controllo neuromotorio.

Fattori clinici e prospettive future dell'atleta

Il dolore persistente che ha colpito la campionessa può derivare da infiammazioni, aderenze e formazione di tessuto cicatriziale all'interno dell'articolazione, fattori comuni dopo traumi di questa entità. La chirurgia da sola non basta a garantire il ritorno alle prestazioni precedenti, soprattutto in uno sport dinamico come lo sci alpino.

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Al momento, le circostanze esatte del suo futuro ritiro definitivo restano in attesa di conferma. Brignone ha assicurato che fornirà nuovi aggiornamenti su dove e quando si svolgerà il suo ultimo evento pubblico, chiudendo un capitolo significativo dello sport italiano.